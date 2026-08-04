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비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

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Perselisihan Berlanjut: Tanggal Pertemuan Krusial untuk Masa Depan Vinicius bersama Real Madrid Ditentukan

Vinicius Junior
M. Arteta
Real Madrid
Arsenal
LaLiga
Premier League
Brasil
Spanyol
Inggris

Penjualan sangat mungkin terjadi

Seorang jurnalis Spanyol mengungkap jadwal pertemuan krusial antara Vinicius Junior dan para petinggi Real Madrid untuk membahas perpanjangan kontrak bintang asal Brasil tersebut.

Rodra, jurnalis terkenal dari "ESPN", menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Vinicius Junior dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Real Madrid pada Rabu besok, di tengah berlanjutnya perselisihan terkait perpanjangan kontraknya".

Ia menambahkan: "Real Madrid tidak berniat menaikkan tawaran terakhir mereka untuk memperpanjang kontrak sang pemain, sementara Vinicius masih menuntut untuk mendapatkan sekitar 30 juta euro per musim, sedangkan tawaran klub hanya mencapai 22 juta".

Ia melanjutkan: "Sejumlah figur berpengaruh di dalam Real Madrid mendukung gagasan untuk menjual Vinicius, bersamaan dengan meningkatnya optimisme di Arsenal terkait kemungkinan merampungkan transfer tersebut, dengan estimasi nilai mencapai sekitar 150 juta euro".

Ia menutup: "Para perwakilan Vinicius masih membantah adanya kontak dengan Arsenal, tetapi sumber-sumber yang dekat dengan kesepakatan menegaskan bahwa pembicaraan memang sudah berlangsung, dengan keterlibatan kuat dari direktur olahraga Berta dan pelatih Arteta dalam negosiasi".

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