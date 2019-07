Persebaya Surabaya & Bali United Masuk 10 Besar Klub Asia Dengan Jumlah Penonton YouTube Terbanyak Selama Juni

Dua klub Liga 1 Indonesia, Persebaya Surabaya dan Bali United mampu menembus peringkat 10 besar penonton YouTube terbanyak selama periode Juni kemarin.

Dalam daftar yang dirilis oleh Deportes & Finanzas, terdapat tiga klub kriket asal dan selebihnya didominasi oleh tim-tim sepakbola asal Asia Tenggara atau ASEAN.

Persebaya sendiri menduduki posisi kelima dengan jumlah penonton 1,67 juta sepanjang bulan lalu, sementara Bali United di urutan kesepuluh dengan 852,000 penonton.

Peringkat Persebaya hanya kalah dari klub raksasa Arab Saudi, Al Hilal yang berada di posisi keenam dengan 1,61 juta penonton.

Sedangkan Bali United hanya kalah tipis dari klub ternama J.League Jepang, Yokohama F. Marinos yang menempati urutan kesembilan dengan 954,000 penonton.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Posisi dua besar secara berurutan didominasi oleh wakil , Hoang Anh Gia Lai (9.01 juta) dan Hanoi FC (6,04 juta). Di bawah mereka ada kampiun , Buriram United (5,52 juta).

📲 10 most popular asian sports teams ranked by total views on #youtube during june 19.



1.#HoangAnh 🇻🇳⚽

2.#HanoiFC 🇻🇳⚽

3.#BuriramUnited 🇹🇭

4.@RCBTweets 🇮🇳🏏

5.@persebayaupdate 🇮🇩⚽

6.@Alhilal_FC 🇸🇦⚽

7.@SunRisers 🇮🇳🏏

8.@mipaltan 🇮🇳🏏

9.@prompt_fmarinos 🇯🇵⚽

10.@BaliUtd 🇮🇩⚽ pic.twitter.com/8MpPauEvXu