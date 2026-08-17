Persamaan rumit antara Barcelona dan Manchester United: akankah Rashford kembali ke Camp Nou?

Barcelona tengah mempertimbangkan untuk mengambil keputusan baru terkait masa depan penyerang asal Inggris tersebut, setelah kepergiannya secara permanen dari skuad tim tampak sudah pasti dalam periode terakhir.

Rashford menghabiskan musim 2025-2026 bersama Barcelona dengan status pinjaman dari Manchester United, dan ia menjalani periode yang bagus bersama tim asal Spanyol itu, setelah berkontribusi dalam 28 gol sepanjang musim.

Meski demikian, Barcelona tidak mengambil opsi pembelian yang tersedia dalam kesepakatan pinjaman tersebut, dan justru beralih untuk merekrut Anthony Gordon dan Karim Adeyemi. Namun masa depan Rashford bisa saja mengalami perkembangan yang berbeda dalam beberapa pekan mendatang.

Menurut laporan yang diterbitkan situs Inggris "Team Talk", Barcelona masih menjalin komunikasi dengan perwakilan Rashford, dalam rangka evaluasi klub terhadap opsi-opsi serangannya, sembari mengkaji kemungkinan kembalinya sang pemain ke skuad tim.

Hal ini terjadi bersamaan dengan berlanjutnya kesulitan yang dihadapi Barcelona dalam upayanya merekrut Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, yang bisa saja mendorong klub Catalan itu untuk meninjau kembali opsi Rashford sebelum bursa transfer ditutup.

Rashford mendapat apresiasi di internal Barcelona berkat kemampuannya mengisi lebih dari satu posisi di sepertiga area serangan, terutama setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres, sesuai dengan apa yang dilaporkan sumber yang sama.

Adapun bagi Manchester United, persamaannya lebih rumit. Rashford telah kembali ke skuad tim, dan mereka saat ini siap menanggung salah satu beban gaji terbesar di Liga Premier Inggris.

Namun masih ada perdebatan internal soal apakah ini merupakan solusi terbaik untuk jangka panjang, khususnya jika Barcelona atau klub lain pada akhirnya mengajukan proposal yang berhasil dari sisi finansial.