Pemilihan susunan pemain inti di Barcelona tak lagi sekadar keputusan taktis sesaat, melainkan berubah di bawah kepemimpinan Hansi Flick menjadi persamaan matematis yang presisi dan diterapkan dengan ketat.

Pelatih asal Jerman itu, yang secara terbuka menegaskan bahwa ia memiliki susunan pemain paling seimbang sejak kedatangannya, sejak awal musim menerapkan sistem rotasi yang tak menyisakan ruang bagi kebetulan. Sistem inilah yang mungkin akan membongkar sepenuhnya susunan pemainnya yang akan datang melawan Racing.

Setelah enam pertandingan resmi, lima di Liga dan satu di Liga Champions, terlihat jelas pola yang diandalkan pelatih Blaugrana, menurut "Mundo Deportivo".

Ruang ganti menampung dua tim inti, sebuah persamaan yang meraih hasil gemilang sejauh ini. Jika pelatih Jerman itu terus menerapkannya besok Rabu melawan Racing, maka giliran akan jatuh pada Koundé, Christensen, Cancelo, Olmo, dan Adeyemi.

Hukum rotasi di lini pertahanan Barcelona

Di posisi bek kanan, rotasi tampak jelas antara Eric Garcia dan Jules Koundé, di mana lulusan La Masia itu bermain sebagai starter melawan Athletic Bilbao, Valencia, dan Levante, sementara pemain Prancis itu mendapatkan kesempatannya melawan Rayo Vallecano dan Feyenoord, dengan catatan bahwa absennya di salah satu pertandingan disebabkan oleh hukuman larangan bermain.

Di jantung pertahanan, kaidah yang sama berlaku. Gerard Martin memulai sebagai starter melawan Athletic Bilbao, Valencia, dan Levante, sementara Andreas Christensen, yang tampil di laga pembuka melawan Elche untuk menggantikan absennya Cubarsi, menjadi starter melawan Rayo Vallecano dan Feyenoord.

Adapun di sisi kiri, rotasi terjadi antara Baldé yang memulai laga melawan Valencia dan Levante, serta Cancelo yang tampil sebagai starter melawan Feyenoord.

Lini tengah dan serangan: tak ada yang beristirahat selain Pedri dan Lamine

Di lini tengah bertahan, Marc Bernal dan Fermín López atau Rodri bergantian peran; Bernal memulai tiga pertandingan pertama melawan Elche, Athletic Bilbao, dan Rayo Vallecano, sementara rekannya mengambil alih tiga pertandingan terakhir melawan Valencia, Feyenoord, dan Levante. Satu-satunya pengecualian adalah Pedri yang tetap menjadi starter yang tak tergantikan.

Di lini tengah menyerang, Fermín dan Olmo bergantian. Yang pertama memulai laga melawan Athletic Bilbao, Valencia, dan Levante, sedangkan yang kedua mendapatkan status starter melawan Rayo dan Feyenoord.

Di sayap, meski Lamine Yamal menjadi starter tetap di kanan, sisi kiri mengalami rotasi dalam tiga pertandingan terakhir antara Gordon yang memulai laga di Liga melawan Valencia dan Levante, serta Adeyemi yang memulai laga melawan Feyenoord dan Elche.

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Pergantian pemain menegaskan teori Jerman

Persamaan ini tak hanya tampak pada susunan pemain inti, tetapi bahkan pada pergantian pemain. Ketika Gordon dan Adeyemi masuk sebagai pemain pengganti, keduanya terus bergantian peran seperti yang terjadi melawan Elche, Rayo, Valencia, Feyenoord, dan Levante, skenario yang sama pula yang terjadi antara Bernal dan Rodri.

Persamaan Flick sejauh ini tak mengenal basa-basi; semua bermain, dan semua siap.