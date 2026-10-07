Di era yang terobsesi dengan angka-angka, Lamine Yamal, sang talenta berbakat Barcelona, memutuskan untuk menjawab para pengkritiknya dengan bahasa yang hanya dipahami para pemain besar, yakni bahasa konsistensi dan pengaruh.

Pemain berusia sembilan belas tahun ini tak lagi sekadar bakat yang menjanjikan, melainkan telah menjelma menjadi fenomena mencetak gol yang belum pernah ada sebelumnya, mencapai apa yang tak sanggup diraih Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland pada usia yang sama.

Winger Barcelona ini sedang menjalani momen yang luar biasa dalam segala ukuran. Bakat yang istimewa dan tekad yang jenius, demikian pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente menggambarkannya, namun yang baru kali ini adalah ia menambahkan dimensi mematikan pada bakatnya, yaitu menerjemahkan dominasi menjadi gol dan assist dengan stabilitas yang menakjubkan.

Angka yang Belum Diraih Siapa Pun di Abad Ini

Statistik musim ini yang dipaparkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengungkap besarnya transformasi tersebut: 12 gol dan 7 assist dengan seragam Barcelona dan timnas Spanyol, namun angka yang terpenting bukanlah pada totalnya, melainkan pada konsistensinya.

Lamine Yamal menjadi pemain pertama di bawah usia dua puluh tahun pada abad kedua puluh satu, di level elite sepak bola, yang berkontribusi dalam urusan gol pada sembilan pertandingan beruntun bersama klub dan timnas, baik dengan mencetak gol maupun memberi assist.

Rangkaian bersejarah yang berlangsung selama sembilan pertandingan, di mana ia mencetak gol dan memberi assist, dan terkadang melakukan keduanya dalam pertandingan yang sama, sebelum akhirnya terhenti di hadapan timnas Kroasia. Menurut basis data BeSoccer, tidak ada pemain lain di bawah usia dua puluh tahun yang mencapai angka ini pada abad ini.

Perbandingan yang Mengungkap Besarnya Pencapaian

Tak terelakkan untuk menyandingkan pencapaian Yamal dengan para legenda permainan ini pada tahap usia yang sama.

Lionel Messi sendiri, menjelang usianya menginjak dua puluh tahun pada 2007, terhenti di angka empat pertandingan beruntun dengan berkontribusi dalam urusan gol di Copa America, dan rangkaiannya tidak berlanjut.

Sementara Cristiano Ronaldo, pada September 2004 saat ia berusia sembilan belas tahun, mencapai angka yang sama, yakni empat pertandingan beruntun bersama Manchester United dan timnas Portugal.

Adapun generasi baru, keadaannya tak lebih baik. Kylian Mbappe tak melampaui enam pertandingan beruntun sebelum usia dua puluh tahun, dan Erling Haaland terhenti di angka delapan pertandingan, angka yang sama yang diraih baik oleh Jadon Sancho maupun Florian Wirtz.

Hanya Lamine Yamal seorang yang menaikkan batas hingga sembilan pertandingan, sehingga mengukir sejarah baru atas namanya, dan menegaskan bahwa apa yang kita saksikan bukan sekadar kilauan sesaat, melainkan awal dari sebuah era baru bagi bintang yang telah melampaui perbandingan usianya dan kini disandingkan dengan mereka yang berusia bertahun-tahun lebih tua darinya.







