Pemain internasional Maroko, Ismail Al-Saybari, memuncaki daftar yang menarik perhatian di Piala Dunia 2026, setelah tampil gemilang bersama "Singa Atlas" dalam dua pertandingan pertama babak penyisihan grup, melawan Brasil (1-1) dan Skotlandia (1-0).

Al-Saybari menduduki peringkat teratas dalam daftar pemain dengan jumlah sprint berkecepatan tinggi terbanyak selama dua putaran pertama babak penyisihan grup.

Al-Saybari mencatat 91 sprint, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 25 kilometer per jam. Ia juga memimpin daftar pemain yang paling sering melakukan sprint saat menguasai bola, dengan total 45 sprint, menurut jaringan statistik "Opta".

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Bintang PSV Eindhoven asal Belanda ini memainkan peran yang sangat berpengaruh di lini serang, di mana ia telah mencetak kedua gol Maroko di Piala Dunia sejauh ini.

Menurut berbagai laporan media, Al-Sibari kini sangat dekat untuk pindah ke Bayern Munich asal Jerman, setelah berakhirnya partisipasi Timnas Maroko di Piala Dunia 2026.



