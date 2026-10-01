Seperti dilaporkan Sky, Jeltsch baru-baru ini disebut telah dipantau secara saksama oleh FC Barcelona dan Inter Milan. Menurut laporan tersebut, pemandu bakat dari kedua klub hadir dalam pertandingan Liga Champions VfB melawan Viking Stavanger beberapa pekan lalu di Stuttgart untuk memantau langsung Jeltsch.

Menurut Sky, pemain 20 tahun itu selain diminati Barca dan Inter juga menarik perhatian sejumlah klub top Inggris. Selain itu, surat kabar Spanyol as baru-baru ini melaporkan bahwa rival abadi Barcelona, Real Madrid, juga memasukkan Jeltsch dalam daftar pantauan.

Berapa lama lagi kontrak Finn Jeltsch di VfB Stuttgart?

Di Stuttgart tentu saja mereka ingin Jeltsch bertahan lama. Namun, dengan peminat-peminat ternama seperti itu dan kontraknya yang masih berlaku hingga 2030, penjualan sang permata lini belakang juga bisa mendatangkan biaya transfer yang sangat besar.

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VfB merekrut Jeltsch pada awal 2025 dari klub divisi dua 1. FC Nürnberg dengan biaya transfer 9,5 juta euro. Kini, ia sudah menjadi sosok yang tak tergantikan di tim asuhan pelatih Sebastian Hoeneß; musim ini ia tampil sebagai starter dalam seluruh enam pertandingan kompetitif sejauh ini dan sebagian besar tampil meyakinkan.

Pelatih baru tim nasional Jerman, Jürgen Klopp, menghadiahi perkembangan Jeltsch dengan pemanggilan pertamanya ke tim nasional senior Jerman. Dalam kemenangan 2-0 atas Serbia pada Kamis, pemain Stuttgart itu duduk di bangku cadangan selama 90 menit, dan mungkin akan menjalani debut internasionalnya pada Minggu di Yunani.