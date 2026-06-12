Persaingan untuk posisi starter memanas di skuad Spanyol antara Yamal dan De La Fuente

Di saat mimpi masa kecil berpadu dengan ketatnya dunia profesional, Lamine Yamal kini berada di ambang Piala Dunia pertamanya, di antara hasrat yang membara untuk langsung diturunkan sejak menit pertama dan rencana yang matang yang disusun oleh Luis de la Fuente beserta staf pelatihnya; kontras ini menjadi salah satu ciri paling jelas dari persiapan Spanyol menuju Piala Dunia.

"La Roja" kembali berlatih pada Kamis kemarin di fasilitas Universitas Baylor dengan suasana yang positif, setelah istirahat singkat pasca laga persahabatan melawan Peru.

Adegan yang paling menonjol adalah kembalinya Yamal dan Nico Williams, di mana rekan-rekan setimnya menyambut mereka dengan barisan kehormatan tradisional. Keduanya pulih dengan baik, dan semua indikator medis menegaskan kesiapan mereka untuk pertandingan melawan Cape Verde pada Senin mendatang di Atlanta.

Kisah Lamine Yamal berbeda dengan De La Fuente

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", bintang muda ini menyadari bahwa Piala Dunia bukanlah turnamen yang diadakan setiap musim seperti Liga Champions, melainkan ajang istimewa yang datang setiap empat tahun dan membutuhkan performa puncak pada waktu yang tepat.

Oleh karena itu, setelah mengalami robekan otot pada tendon lutut kirinya, tujuh sentimeter dari tendon, ia sepenuhnya mengikuti program pemulihan bersama antara Barcelona dan tim nasional, di bawah pengawasan fisioterapis Fernando Galán, dan untungnya tendonnya tidak rusak, sehingga ia terhindar dari operasi dan dapat kembali secara bertahap ke tim.

Di sinilah perbedaan pendapat terlihat jelas; surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Yamal ingin bermain di laga pembuka dengan segala cara. Ia berlatih tanpa henti, merasa siap secara fisik dan mental, serta bermimpi untuk meninggalkan jejak pertamanya di Piala Dunia sejak awal.

Di sisi lain, De la Fuente berpendapat bahwa risiko tersebut tidak beralasan; prioritasnya bukanlah pertandingan melawan Cape Verde, melainkan agar pemain tersebut mencapai performa puncaknya di babak-babak krusial.

Rencana awal sudah jelas: memberinya istirahat di pertandingan pertama, memberinya menit bermain melawan Arab Saudi, lalu menurunkan dia dalam kondisi prima melawan Uruguay. Tak ada seorang pun di staf teknis yang ingin terburu-buru dengan pemain yang dianggap sebagai salah satu pilar tim.

Keputusan akhir akan diambil pada saat-saat terakhir, dengan tenang dan profesional, karena Yamal mewakili harapan besar Spanyol, namun kehati-hatian hari ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan harapan ini tetap ada hingga hari terakhir turnamen.