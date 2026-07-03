Persaingan untuk merekrut Summerville memanas: klub Premier League berikutnya menunjukkan minat

Ada banyak minat terhadap Crysencio Summerville. Fulham telah ikut bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain timnas Belanda tersebut, demikian dilaporkan The Guardian.

Sebelumnya, Chelsea, Manchester United, dan Tottenham Hotspur telah memantau situasi seputar Summerville dengan cermat. Bagaimanapun juga, tampaknya ia akan meninggalkan West Ham United, mengingat klub tersebut telah terdegradasi dari Liga Premier.

Menurut media Inggris tersebut, pindah ke klub ambisius di luar jajaran papan atas tradisional Liga Premier tampaknya menjadi opsi yang paling realistis.

Harry Wilson tampaknya akan hengkang ke Leeds United tanpa biaya transfer, sehingga Fulham sedang mencari pemain baru untuk mengisi posisi sayap. Karena itu, Summerville masuk dalam daftar incaran The Cottagers. Samuel Chukwueze dipinjam dari AC Milan musim lalu, namun belum jelas apakah Fulham akan membeli pemain sayap tersebut secara permanen.

West Ham menyadari bahwa akan sulit mempertahankan Summerville. Sebelumnya, Mateus Fernandes telah dijual ke theSpurs dengan nilai setara 99 juta euro. The Hammers ingin segera kembali ke level tertinggi dan karenanya ingin menyediakan skuad yang kuat bagi manajer Nuno Espírito Santo.

Menurut The Guardian, Fernandes dan Summerville diharapkan menghasilkan dana yang cukup, sehingga kapten Jarrod Bowen tidak perlu dijual untuk memperkuat posisi keuangan klub.

West Ham dilaporkan meminta setidaknya 50 juta euro untuk Summerville, yang dalam lima penampilan pertamanya bersama timnas Belanda telah mencetak dua gol dan memberikan dua assist. Pemain sayap ini masih terikat kontrak di London hingga pertengahan 2029.