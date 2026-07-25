Menurut laporan The Athletic, Los Blancos telah menjalin kontak dengan Leipzig untuk berbicara dengan petinggi klub Bundesliga itu soal Diomande. Real disebut sedang aktif berupaya memboyong pemain 19 tahun itu ke Bernabeu.

Jika Brahim Diaz meninggalkan Madrid, upaya tersebut bisa mendapat dorongan tambahan. Pemain timnas Maroko itu dianggap sebagai kandidat untuk dijual, sementara Diomande akan menjadi pengganti berkelas untuk lini serang.

Namun, mendatangkan pemain timnas Pantai Gading itu pada musim panas ini merupakan tugas yang sangat berat. Leipzig pada akhirnya tidak ingin begitu saja melepas Diomande setelah hanya satu tahun, tawaran dari Liverpool sebesar sekitar €100 juta kabarnya sudah ditolak klub Saxony itu. Siapa pun yang ingin merekrut Diomande tampaknya harus datang dengan tawaran di kisaran €130 juta.

PSG belakangan dianggap sebagai favorit dalam perburuan Yan Diomande

Mengeluarkan uang sebesar itu, sejauh ini bahkan belum bersedia dilakukan Paris Saint-Germain. Juara Liga Champions itu memiliki minat besar terhadap Diomande dan belakangan selalu dianggap sebagai favorit terdepan untuk merekrutnya. Jika Real benar-benar serius, tarik-ulur perburuan winger muda jago dribel itu akan memasuki babak baru.





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Di Leipzig, Diomande masih terikat kontrak hingga 2030. RB kemungkinan ingin mengikat pemain Pantai Gading itu dengan kontrak baru disertai kenaikan gaji demi memperbesar peluang mempertahankannya. Musim panas lalu, Leipzig membayar biaya transfer €20 juta kepada CD Leganes, dan Diomande langsung melejit pada musim pertamanya di Bundesliga.

Di semua kompetisi, ia mencatatkan 15 gol dan 11 assist dari 46 penampilan. Di Piala Dunia, Diomande kemudian menjadi pemain inti Pantai Gading, dengan torehan satu assist dalam empat penampilan di turnamen tersebut. Pantai Gading tersingkir di babak 32 besar oleh Norwegia, kalah tipis 1-2 dari Erling Haaland dkk.