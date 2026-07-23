Penolakan tersebut cukup mengejutkan, mengingat surat kabar olahraga Portugal, A Bola, baru saja melaporkan pada hari Rabu bahwa Sporting menjanjikan klub tersebut biaya transfer sebesar 15 juta euro dan menawarkan kontrak lima tahun kepada penyerang sayap berusia 20 tahun itu.

Fakta bahwa Watford tetap menolak tawaran senilai puluhan juta euro tersebut untuk saat ini menunjukkan sikap tegas dari petinggi klub. Irankunda sendiri secara tegas berencana untuk pindah pada musim panas ini, meskipun secara kontrak ia masih terikat dengan The Hornets hingga tahun 2030.

Perkembangan di Vicarage Road juga dipantau dengan cermat oleh FC Bayern München. Juara terbanyak Jerman ini terlibat langsung dalam urusan keuangan transfer mendatang melalui hak bagi hasil penjualan.

Getty Images

Klausul apa yang dimiliki FC Bayern terkait Nestory Irankunda?

Menurut Sky Sports, saat Irankunda dijual lebih dari setahun yang lalu, pihak Munich mengamankan hak 50 persen atas transfer lanjutan. Dalam negosiasi saat ini, pihak Watford membeli 10 persen dari hak tersebut dari FC Bayern. Selain itu, klausul pembelian kembali yang tercantum dalam kontrak saat itu telah kedaluwarsa.

Dari sudut pandang finansial, transfer ini terbukti menguntungkan bagi semua pihak. Watford merekrut Irankunda dari FC Bayern setahun lalu dengan biaya tiga juta euro. Jika transfer ini terjadi di kisaran 15 juta euro, klub Inggris tersebut akan melipatgandakan jumlah yang diinvestasikan lebih dari lima kali lipat. Melalui sisa hak bagian dari penjualan kembali, sejumlah jutaan euro juga akan langsung mengalir ke kas klub asal Munich.

Dari segi olahraga, pemain asal Australia ini menatap kembali tahun yang naik-turun di Inggris. Dalam 42 pertandingan resmi untuk Watford, penyerang ini mencetak empat gol dan lima assist, namun gagal kembali ke Liga Premier karena timnya hanya menempati peringkat ke-16 di Championship.

Getty Images

Nestory Irankunda mengkritik FC Bayern

Di panggung internasional, pemain berusia 20 tahun ini justru tampil meyakinkan dalam Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko: Di sana, ia menjadi bagian dari skuad Australia yang beranggotakan 26 pemain, tampil dalam keempat pertandingan Socceroos hingga tersingkir di babak 16 besar melawan Mesir, dan mencetak satu gol.

Di München, Irankunda sebelumnya belum berhasil menembus tim utama. Ia tidak pernah tampil dalam satu pun pertandingan resmi bersama tim utama FC Bayern, melainkan mengasah kemampuannya di tim cadangan serta bersama tim U-19 di Youth League. Saat perpisahannya tahun lalu, pemain berbakat ini terutama mengkritik kurangnya komunikasi dari pihak manajemen Bayern.