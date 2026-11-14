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RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Persaingan transfer Bundesliga memanas: Bayern Munich dan Bayer Leverkusen mengincar pemain muda Brighton Brajan Gruda yang bernilai £25 juta setelah ia tampil gemilang di awal

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Bayern Munich dan Bayer Leverkusen terus memantau penyerang Brighton & Hove Albion, Brajan Gruda, setelah penampilannya yang mengesankan selama dipinjamkan ke RB Leipzig. Pemain berusia 22 tahun itu menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa setelah mencatatkan dua gol dan lima assist di semua kompetisi di Jerman musim ini.

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Raksasa Jerman pantau gelandang serang yang dipinjamkan

Menurut TEAMtalk, dua klub Bundesliga itu terus memantau Gruda, yang tampil gemilang di negara asalnya setelah dipinjamkan dari klub asal pesisir selatan Inggris. Gelandang serang tersebut semula bergabung dengan Amex Stadium dari Mainz seharga £25 juta pada musim panas 2024, tetapi kesulitan mendapatkan tempat sebagai starter reguler. Pelatih Fabian Hurzeler kemudian menyetujui kepergiannya dengan status pinjaman setelah mengakui tidak bisa menjamin waktu bermain yang cukup.

Fleksibilitas taktik menarik minat klub-klub Eropa

Sejak kembali ke kasta tertinggi Jerman, mantan pemain muda Mainz itu telah menghidupkan kembali kariernya dan menarik perhatian para rival domestik serta sejumlah klub elite lain di Eropa. Laporan tersebut menyebut para petinggi perekrutan di Allianz Arena dan BayArena sangat terkesan dengan kemampuannya beradaptasi di sepertiga akhir lapangan.

Mampu bermain efektif sebagai gelandang serang murni maupun penyerang sembilan palsu, pemain berusia 22 tahun itu menawarkan fleksibilitas taktik yang besar bagi klub-klub peminat. Selain kontribusi kreatifnya di sekitar kotak penalti, para pemandu bakat juga memuji kerja kerasnya tanpa bola dan kemampuannya memimpin tekanan tinggi yang agresif.

Klausul pembelian memperumit masa depan permanennya

Sementara itu, klub yang saat ini meminjamnya puas dengan kontribusinya dan memiliki kewajiban bersyarat untuk mempermanenkan transfernya dengan biaya sekitar £25 juta jika ia mencapai jumlah penampilan tertentu. Namun, sumber internal mengindikasikan bahwa syarat kontrak tersebut belum tentu terpenuhi, sehingga klub-klub Jerman lainnya bersiaga menjelang bursa transfer mendatang.

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Meski Brighton tetap ingin mempertahankan para pemain intinya pada bursa transfer Januari, klub itu secara efektif telah menyerahkan kendali atas masa depan pemain asal Jerman tersebut dengan memasukkan klausul pembelian ke dalam kesepakatan. Terlepas dari apakah syarat jumlah penampilan itu secara resmi terpenuhi, para petinggi klub di Sachsen diperkirakan akan menggunakan opsi mereka untuk membelinya secara permanen.

Kepergian pada musim panas bisa mendanai perombakan skuad

Jika Leipzig ragu karena alasan apa pun, Bayern dan Leverkusen siap bergerak karena masa Gruda bersama klub pemiliknya tampaknya hampir pasti berakhir. Menjual pemain menyerang itu akan membantu mendanai aktivitas Brighton pada musim panas 2027. Klub tersebut menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan para pemain andalannya dan pelatih Hurzeler jika gagal lolos ke Liga Champions. Yang kini masih belum pasti hanyalah klub Jerman mana yang akan menjadi tujuan akhir Gruda.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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