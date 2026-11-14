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Bayern Munich dan Bayer Leverkusen terus memantau penyerang Brighton & Hove Albion, Brajan Gruda, setelah penampilannya yang mengesankan selama dipinjamkan ke RB Leipzig. Pemain berusia 22 tahun itu menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa setelah mencatatkan dua gol dan lima assist di semua kompetisi di Jerman musim ini.

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Raksasa Jerman pantau gelandang serang yang dipinjamkan

Menurut TEAMtalk, dua klub Bundesliga itu terus memantau Gruda, yang tampil gemilang di negara asalnya setelah dipinjamkan dari klub asal pesisir selatan Inggris. Gelandang serang tersebut semula bergabung dengan Amex Stadium dari Mainz seharga £25 juta pada musim panas 2024, tetapi kesulitan mendapatkan tempat sebagai starter reguler. Pelatih Fabian Hurzeler kemudian menyetujui kepergiannya dengan status pinjaman setelah mengakui tidak bisa menjamin waktu bermain yang cukup.

Fleksibilitas taktik menarik minat klub-klub Eropa

Sejak kembali ke kasta tertinggi Jerman, mantan pemain muda Mainz itu telah menghidupkan kembali kariernya dan menarik perhatian para rival domestik serta sejumlah klub elite lain di Eropa. Laporan tersebut menyebut para petinggi perekrutan di Allianz Arena dan BayArena sangat terkesan dengan kemampuannya beradaptasi di sepertiga akhir lapangan.

Mampu bermain efektif sebagai gelandang serang murni maupun penyerang sembilan palsu, pemain berusia 22 tahun itu menawarkan fleksibilitas taktik yang besar bagi klub-klub peminat. Selain kontribusi kreatifnya di sekitar kotak penalti, para pemandu bakat juga memuji kerja kerasnya tanpa bola dan kemampuannya memimpin tekanan tinggi yang agresif.

Klausul pembelian memperumit masa depan permanennya

Sementara itu, klub yang saat ini meminjamnya puas dengan kontribusinya dan memiliki kewajiban bersyarat untuk mempermanenkan transfernya dengan biaya sekitar £25 juta jika ia mencapai jumlah penampilan tertentu. Namun, sumber internal mengindikasikan bahwa syarat kontrak tersebut belum tentu terpenuhi, sehingga klub-klub Jerman lainnya bersiaga menjelang bursa transfer mendatang.

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Meski Brighton tetap ingin mempertahankan para pemain intinya pada bursa transfer Januari, klub itu secara efektif telah menyerahkan kendali atas masa depan pemain asal Jerman tersebut dengan memasukkan klausul pembelian ke dalam kesepakatan. Terlepas dari apakah syarat jumlah penampilan itu secara resmi terpenuhi, para petinggi klub di Sachsen diperkirakan akan menggunakan opsi mereka untuk membelinya secara permanen.

Kepergian pada musim panas bisa mendanai perombakan skuad

Jika Leipzig ragu karena alasan apa pun, Bayern dan Leverkusen siap bergerak karena masa Gruda bersama klub pemiliknya tampaknya hampir pasti berakhir. Menjual pemain menyerang itu akan membantu mendanai aktivitas Brighton pada musim panas 2027. Klub tersebut menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan para pemain andalannya dan pelatih Hurzeler jika gagal lolos ke Liga Champions. Yang kini masih belum pasti hanyalah klub Jerman mana yang akan menjadi tujuan akhir Gruda.