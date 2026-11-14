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Pemilihan presiden Federasi Sepak Bola Italia mengarah pada persaingan antara dua figur terkemuka di kancah olahraga, namun perhitungan suara dan dukungan di dalam sistem bisa menyimpan kejutan yang tidak sekadar tecermin dari nama-nama itu sendiri, di tengah menurunnya dukungan yang sempat diraih salah satu kandidat beberapa bulan lalu.

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Federasi Sepak Bola Italia pada Sabtu mengumumkan penerimaan dua berkas pencalonan Giovanni Malago dan Adriano Galliani untuk mengikuti pemilihan presiden Federasi Sepak Bola Italia, yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Desember mendatang, sehingga kedua pria tersebut resmi menjadi kandidat untuk jabatan itu.

Malago berusia 67 tahun, sementara Galliani berusia 82 tahun. Keduanya menjalani persaingan di tengah perbedaan yang jelas dalam karakteristik pihak-pihak yang mendukung masing-masing, sesuai dengan apa yang disampaikan Federasi Italia terkait distribusi dukungan pemilihan.

Menurut situs Football Italia, Malago mendapat dukungan dari klub-klub Liga Italia, sementara Galliani bersandar pada dukungan para pemain dan pelatih, dalam konfrontasi pemilihan yang melampaui persaingan pribadi menuju perbedaan sikap pihak-pihak yang membentuk sistem sepak bola Italia.

Malago sebelumnya telah terpilih sebagai presiden Federasi Italia pada Juni lalu, sebelum kemudian terungkap ketidaklayakannya untuk mencalonkan diri karena tidak memiliki keanggotaan federasi, yang mendorong Komite Olimpiade Italia untuk mempertimbangkan penempatan lembaga tersebut di bawah pengelolaan seorang komisaris khusus.

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Namun, perkembangan tersebut berakhir dengan penunjukan Malago sendiri sebagai komisaris khusus federasi, disertai keputusan untuk menyerukan pemilihan baru guna memilih presiden secara resmi, sehingga pejabat berusia 67 tahun itu kembali bersaing memperebutkan jabatan tersebut.

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Sikap klub-klub Liga Italia terhadap Malago mengalami perubahan yang mencolok dibandingkan musim panas lalu, karena kali ini ia hanya memperoleh dukungan dari 11 klub dari total 20 klub, setelah sebelumnya mendapat dukungan dari 19 klub, yang mencerminkan kemunduran yang jelas pada basis pemilihannya di dalam kompetisi.

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Pemilihan ini bergantung pada 516 suara yang tersebar di antara berbagai komponen sepak bola Italia, tetapi suara-suara tersebut tidak memiliki nilai yang sama, karena persentase pengaruh setiap pihak berbeda sesuai dengan bobotnya dalam sistem, sehingga jumlah delegasi saja tidak cukup untuk menentukan kekuatan pemilihan setiap pihak.

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Porsi klub-klub divisi utama mencapai 18% dari suara melalui 20 delegasi, berbanding 6% untuk divisi kedua melalui 20 delegasi, dan 12% untuk divisi ketiga (Serie C) melalui 57 delegasi, sementara liga amatir mendapatkan 34% dari suara melalui 99 delegasi, porsi para pemain mencapai 20% melalui 52 delegasi, dan para pelatih 10% melalui 26 delegasi.

Periode belakangan ini menyaksikan ketegangan hukum antara para kandidat, di tengah perselisihan terkait prosedur pencalonan dan keabsahan dokumen yang diajukan, yang paling menonjol di antaranya adalah krisis tanda tangan ganda klub Genoa, yang namanya awalnya tercantum di antara pendukung Galliani, sebelum menarik diri dan menyatakan dukungannya kepada Malago, yang memicu perdebatan tentang sejauh mana yang terakhir memenuhi batas minimum dukungan yang dibutuhkan dari klub-klub divisi utama untuk mengikuti pemilihan, sebelum keluarnya keputusan persetujuan pencalonan keduanya hari ini.

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