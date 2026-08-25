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Persaingan resmi dimulai: negara pertama mengajukan diri jadi tuan rumah Piala Afrika 2028

Ethiopia
Egypt
Morocco
Etiopia
Mesir
Maroko

Siapa dia?

Federasi Sepakbola Ethiopia mengumumkan pencalonan negaranya untuk menjadi tuan rumah Piala Afrika 2028, di tengah belum ditentukannya negara tuan rumah untuk edisi mendatang hingga saat ini, serta belum diterimanya tawaran resmi oleh Konfederasi Sepakbola Afrika untuk menyelenggarakan turnamen tersebut.

Kenya, Uganda, dan Tanzania bersiap menjadi tuan rumah edisi mendatang dari turnamen tersebut pada tahun 2027, sementara identitas negara atau negara-negara yang akan menyelenggarakan edisi 2028 masih belum ditentukan.

Tawaran Ethiopia ini merepresentasikan kembalinya negara tersebut ke barisan tuan rumah turnamen sepakbola terbesar Afrika, setelah sebelumnya menyelenggarakan Piala Afrika pada tahun 1962 dan 1976.

Ethiopia memiliki keterkaitan sejarah yang menonjol dengan turnamen ini, di mana timnas mereka menjadi juara pada edisi 1962 yang digelar di tanah airnya, serta finis sebagai runner-up pada edisi pertama tahun 1957.

Namun kiprah sepakbola Ethiopia di kancah benua menurun selama beberapa dekade terakhir, di mana timnas Ethiopia hanya tampil di Piala Afrika sepanjang abad ini pada edisi 2013 dan 2021.

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