Persaingan perebutan gelar memanas: Man City secara mengejutkan mengalami kekalahan dan kehilangan peluang untuk mengejar Arsenal

Manchester City mengalami pukulan telak dalam perebutan gelar Liga Premier pada Senin malam. Tim asuhan Pep Guardiola memulai pertandingan dengan sangat baik dan sempat memimpin, namun kehilangan kendali atas pertandingan setelah jeda babak pertama. Jérémy Doku berhasil menyelamatkan satu poin bagi City di detik-detik terakhir melalui gol yang fantastis: 3-3. Akibat kehilangan poin ini, Manchester City yang berada di peringkat kedua kini tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Arsenal.

City, yang menepikan Nathan Aké dan Tijjani Reijnders di bangku cadangan sepanjang pertandingan, memulai laga dengan dominan dan menekan Everton jauh ke dalam wilayah pertahanan mereka sendiri. Tim tamu menciptakan beberapa peluang melalui Jérémy Doku dan Rayan Cherki, namun berulang kali terhenti oleh pertahanan yang waspada dan kiper Jordan Pickford. Everton bertahan dengan susah payah, namun pada akhirnya harus menyerah.

Gol pembuka tercipta pada menit ke-43. Doku menerima umpan di tepi kotak penalti, memotong ke dalam, dan melengkungkan bola dengan indah ke sudut atas gawang: 0-1. Keunggulan ini pantas didapatkan City, yang memasuki babak istirahat dengan keunggulan yang layak.

Namun, setelah jeda, alur permainan berubah drastis. Everton tampil lebih agresif setelah istirahat dan langsung mendapat beberapa peluang melalui Iliman Ndiaye. Gol penyeimbang tercipta pada menit ke-68 setelah kesalahan besar dari Marc Guéhi. Bek tersebut memberikan umpan balik yang lemah, yang berhasil dipotong oleh Thierno Barry. Pemain pengganti Everton itu dengan tenang mengonversi peluang satu lawan satu dengan Gianluigi Donnarumma: 1-1. Penonton di stadion mencium peluang dan Everton langsung menekan.

Hanya lima menit kemudian, tuan rumah kembali mencetak gol. Jake O’Brien menyundul bola tendangan sudut di tiang dekat dan membawa Everton unggul: 2-1. City tampaknya tidak bisa lagi mengendalikan pertandingan.

Kekacauan semakin memuncak di menit-menit akhir. Pada menit ke-81, Merlin Rohl melakukan serangan cepat yang mengesankan di sayap kanan Everton. Gelandang tersebut mengirim umpan silang rendah dan melihat Barry mencetak gol keduanya malam itu: 3-1. City tidak menyerah dan langsung membalas melalui Erling Haaland. Penyerang City itu menerima umpan terobosan yang brilian dari Mateo Kovacic dan menyelesaikannya dengan indah melalui tendangan lob: 3-2.

City mencoba meningkatkan tekanan di menit-menit akhir, tetapi tidak banyak menciptakan peluang. Namun, di masa injury time, terjadi akhir pertandingan yang spektakuler. Pada menit ke-97, Doku menerima bola di ujung kiri kotak penalti. Pemain asal Belgia itu menggiring bola ke dalam dan melepaskan tendangan keras ke sudut jauh gawang: 3-3.