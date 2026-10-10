Sebuah persaingan tidak biasa membayangi kursi kepemimpinan Federasi Sepakbola Internasional "FIFA", seiring pergerakan di dalam lingkaran sepakbola Eropa untuk mengeksplorasi kemungkinan mengajukan seorang kandidat perempuan guna menantang presiden saat ini, Gianni Infantino, yang berambisi meraih masa jabatan baru, dalam pemilihan yang dijadwalkan Maret mendatang di ibu kota Maroko, Rabat.

Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis yang mengutip surat kabar Prancis "L'Equipe", Asosiasi Sepakbola Eropa "UEFA" mencari sosok yang mampu menyatukan barisan oposisi, dan komunikasi telah dilakukan dengan Michele Kang, pemilik klub Olympique Lyon sekaligus salah satu nama paling menonjol dalam sepakbola wanita, namun ia menolak menjalani pengalaman tersebut.

Nama Lise Klaveness, presiden Asosiasi Sepakbola Norwegia, juga sempat mengemuka, dan pihak-pihak terkait telah menghubunginya, tetapi untuk saat ini ia tidak memikirkan untuk masuk ke dalam persaingan. Asosiasi Norwegia sebelumnya meningkatkan kritiknya terhadap Infantino, dengan menuntut pengunduran dirinya pada Agustus lalu, sebelum mengajukan petisi kepada badan-badan internal FIFA terkait sejumlah berkas yang kontroversial.

Meski ada pergerakan-pergerakan ini, para penentang Infantino masih menghadapi kesulitan dalam menemukan kandidat yang memiliki pengalaman dan posisi yang dibutuhkan untuk menggalang dukungan serta menyaingi presiden saat ini secara serius, hal yang mendorong UEFA untuk terus mencari sosok yang mampu menghadirkan alternatif nyata bagi kepemimpinan sepakbola dunia.