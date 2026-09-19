Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1083465334.jpgKirchner-Media
SID
Diterjemahkan oleh

Persaingan memperebutkan Ballon d'Or: Harry Kane menanggapi sindiran dari Lamine Yamal dan Kylian Mbappe

Bundesliga
Bayern Munich
H. Kane

Superstar Bayern Munchen, Harry Kane, menanggapi dengan santai pernyataan berani Lamine Yamal dan Kylian Mbappe lima pekan sebelum penghargaan Ballon d'Or diberikan.

"Setiap orang berhak mengekspresikan diri seperti yang mereka inginkan. Itu bukan tanggung jawab saya," kata pemain Inggris itu: "Saya memang tidak terlalu suka membicarakan diri saya sendiri, saya lebih suka membiarkan tindakan saya di lapangan yang berbicara."

Dan itu memang sangat mengesankan. Dalam kemenangan mudah 7-0 Bayern Munich atas Union Berlin pada Jumat, Kane mencetak gol Bundesliga ke-100 dan ke-101. Ia hanya membutuhkan 98 pertandingan untuk menembus angka 100 gol. Belum pernah ada yang lebih cepat dari itu.

Kane dianggap sebagai salah satu favorit teratas untuk memenangi Ballon d'Or, yang akan diberikan pada 26 Oktober di London. "Saya hanya menunggu dan melihat apa yang terjadi," katanya: "Saya akan terus melakukan hal saya di lapangan." Direktur olahraga Bayern Max Eberl juga angkat bicara terkait hal itu.

Yamal dan Mbappe belakangan juga mengklaim Ballon d'Or

Juara dunia Spanyol Yamal (Barcelona) dan juga superstar Prancis Mbappe (Real Madrid) belakangan telah mengklaim Ballon d'Or dan secara terbuka berkampanye untuk diri mereka sendiri. Kane menahan diri untuk tidak memberi penilaian, tetapi tetap melontarkan pujian kepada para pesaingnya. "Yamal adalah pemain yang luar biasa. Dia menjalani musim yang hebat, begitu juga banyak pemain lain," kata pria 33 tahun itu: "Mbappe, Michael (Olise), Rodri. Ada banyak kandidat."

Berbeda dengan Yamal atau Rodri, yang menjadi juara dunia pada musim panas, Kane melewatkan gelar internasional. Bersama Bayern, ia tersingkir di semifinal Liga Champions melawan pemenang akhirnya Paris Saint-Germain, sedangkan di Piala Dunia ia finis di peringkat ketiga bersama Inggris.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google