"Setiap orang berhak mengekspresikan diri seperti yang mereka inginkan. Itu bukan tanggung jawab saya," kata pemain Inggris itu: "Saya memang tidak terlalu suka membicarakan diri saya sendiri, saya lebih suka membiarkan tindakan saya di lapangan yang berbicara."

Dan itu memang sangat mengesankan. Dalam kemenangan mudah 7-0 Bayern Munich atas Union Berlin pada Jumat, Kane mencetak gol Bundesliga ke-100 dan ke-101. Ia hanya membutuhkan 98 pertandingan untuk menembus angka 100 gol. Belum pernah ada yang lebih cepat dari itu.

Kane dianggap sebagai salah satu favorit teratas untuk memenangi Ballon d'Or, yang akan diberikan pada 26 Oktober di London. "Saya hanya menunggu dan melihat apa yang terjadi," katanya: "Saya akan terus melakukan hal saya di lapangan." Direktur olahraga Bayern Max Eberl juga angkat bicara terkait hal itu.

Yamal dan Mbappe belakangan juga mengklaim Ballon d'Or

Juara dunia Spanyol Yamal (Barcelona) dan juga superstar Prancis Mbappe (Real Madrid) belakangan telah mengklaim Ballon d'Or dan secara terbuka berkampanye untuk diri mereka sendiri. Kane menahan diri untuk tidak memberi penilaian, tetapi tetap melontarkan pujian kepada para pesaingnya. "Yamal adalah pemain yang luar biasa. Dia menjalani musim yang hebat, begitu juga banyak pemain lain," kata pria 33 tahun itu: "Mbappe, Michael (Olise), Rodri. Ada banyak kandidat."

Berbeda dengan Yamal atau Rodri, yang menjadi juara dunia pada musim panas, Kane melewatkan gelar internasional. Bersama Bayern, ia tersingkir di semifinal Liga Champions melawan pemenang akhirnya Paris Saint-Germain, sedangkan di Piala Dunia ia finis di peringkat ketiga bersama Inggris.