Barcelona terus melakukan pergerakan di bursa transfer untuk mencari pemain yang mampu memperkuat skuadnya pada musim depan, dengan menempatkan gelandang Inter Milan asal Prancis, Andy Diouf, sebagai salah satu opsi yang mungkin diambil, setelah ia menarik perhatian dengan penampilan impresifnya bersama klub Italia tersebut, di tengah ketertarikan Chelsea dan Paris Saint-Germain untuk merekrutnya.

Menurut informasi yang dipublikasikan jurnalis spesialis bursa transfer, Ekrem Konur, mengutip laporan media Italia, Barcelona ikut dalam perlombaan klub-klub yang tertarik mendatangkan Diouf yang berusia 23 tahun, setelah para pemandu bakat klub Katalan itu memantau penampilan terakhirnya bersama timnas Prancis dan terkesan dengan kemampuan fisik serta keserbagunaan perannya di atas lapangan.

Diouf memiliki fleksibilitas taktis yang memberinya kemampuan mengisi beberapa posisi, karena ia mahir bermain di lini tengah dengan berbagai peran, juga bisa tampil di kedua sisi lapangan sebagai winger, serta menjalankan tugas sebagai bek kiri.

Kekuatan fisiknya, kemampuannya menempuh jarak, dan kontribusinya dalam membangun serangan memberi nilai tambah bagi tim-tim yang mengandalkan tempo cepat dan transisi menyerang.

Inter bertahan pada jasanya

Pemain Prancis itu bergabung dengan Inter Milan pada musim panas 2025 dari Lens dengan mahar sekitar 20 juta euro.

Setelah melalui periode adaptasi, ia mulai memantapkan posisinya dalam rencana pelatih Cristian Chivu, yang memakainya secara reguler di posisi bek kanan.

Diouf memberikan awal musim yang kuat, setelah mencatatkan 3 assist dalam 5 pertandingan yang ia jalani sebagai starter di Serie A, yang membuat nilainya meningkat dan menarik minat sejumlah klub besar Eropa.

Chelsea tampak menjadi salah satu pihak yang paling tertarik mendapatkan jasa pemain tersebut, sementara Barcelona dan Paris Saint-Germain terus memantau perkembangannya sebagai persiapan untuk menilai kemungkinan bergerak merekrutnya.

Namun menuntaskan transfer ini tidak akan mudah, mengingat Diouf terikat kontrak dengan Inter Milan hingga Juni 2030, serta keinginan klub Italia itu untuk mempertahankan pemain-pemain mudanya yang menjanjikan.

Hingga kini, Barcelona belum mengajukan penawaran resmi, meski pemain tersebut masuk dalam perhitungan manajemen olahraganya sebagai salah satu opsi yang layak dipantau sebelum bursa transfer berikutnya.

Diouf dipanggil untuk pertama kalinya ke timnas Prancis di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane pada jeda internasional lalu, dan tampil melawan Belgia pada 28 September, serta pada pertandingan yang berlangsung di Prancis pada 5 Oktober.