Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-NATIONS-TUR-FRAAFP
Diterjemahkan oleh

Persaingan Eropa Memanas: Temuan Zidane Mulai Menunjukkan Kelasnya di Barcelona

Barcelona
Paris Saint-Germain
Chelsea
France
Inter U17
A. Diouf
LaLiga
Serie A
Spanyol
Prancis
Inggris
Italia

Siapa dia?

Barcelona terus melakukan pergerakan di bursa transfer untuk mencari pemain yang mampu memperkuat skuadnya pada musim depan, dengan menempatkan gelandang Inter Milan asal Prancis, Andy Diouf, sebagai salah satu opsi yang mungkin diambil, setelah ia menarik perhatian dengan penampilan impresifnya bersama klub Italia tersebut, di tengah ketertarikan Chelsea dan Paris Saint-Germain untuk merekrutnya.

Menurut informasi yang dipublikasikan jurnalis spesialis bursa transfer, Ekrem Konur, mengutip laporan media Italia, Barcelona ikut dalam perlombaan klub-klub yang tertarik mendatangkan Diouf yang berusia 23 tahun, setelah para pemandu bakat klub Katalan itu memantau penampilan terakhirnya bersama timnas Prancis dan terkesan dengan kemampuan fisik serta keserbagunaan perannya di atas lapangan.

Diouf memiliki fleksibilitas taktis yang memberinya kemampuan mengisi beberapa posisi, karena ia mahir bermain di lini tengah dengan berbagai peran, juga bisa tampil di kedua sisi lapangan sebagai winger, serta menjalankan tugas sebagai bek kiri.

Kekuatan fisiknya, kemampuannya menempuh jarak, dan kontribusinya dalam membangun serangan memberi nilai tambah bagi tim-tim yang mengandalkan tempo cepat dan transisi menyerang.

Inter bertahan pada jasanya

Pemain Prancis itu bergabung dengan Inter Milan pada musim panas 2025  dari Lens dengan mahar sekitar 20 juta euro.

Setelah melalui periode adaptasi, ia mulai memantapkan posisinya dalam rencana pelatih Cristian Chivu, yang memakainya secara reguler di posisi bek kanan.

Diouf memberikan awal musim yang kuat, setelah mencatatkan 3 assist dalam 5 pertandingan yang ia jalani sebagai starter di Serie A, yang membuat nilainya meningkat dan menarik minat sejumlah klub besar Eropa.

Chelsea tampak menjadi salah satu pihak yang paling tertarik mendapatkan jasa pemain tersebut, sementara Barcelona dan Paris Saint-Germain terus memantau perkembangannya sebagai persiapan untuk menilai kemungkinan bergerak merekrutnya.

Namun menuntaskan transfer ini tidak akan mudah, mengingat Diouf terikat kontrak dengan Inter Milan hingga Juni 2030, serta keinginan klub Italia itu untuk mempertahankan pemain-pemain mudanya yang menjanjikan.

Hingga kini, Barcelona belum mengajukan penawaran resmi, meski pemain tersebut masuk dalam perhitungan manajemen olahraganya sebagai salah satu opsi yang layak dipantau sebelum bursa transfer berikutnya.

Diouf dipanggil untuk pertama kalinya ke timnas Prancis di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane pada jeda internasional lalu, dan tampil melawan Belgia pada 28 September, serta pada pertandingan yang berlangsung di Prancis pada 5 Oktober.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google