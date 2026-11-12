Persaingan dini: Mengapa Zidane lebih memilih memainkan Dembele sebagai penyerang tengah ketimbang Mbappe?

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Pelatih Zinedine Zidane mulai menyusun gambaran taktiknya terkait bentuk lini serang timnas Prancis, melalui keputusan taktis yang memberikan Ousmane Dembele peran sentral dengan mengorbankan Kylian Mbappe. Mantan pelatih Real Madrid itu menilai bahwa penyerang Paris Saint-Germain tersebut memiliki karakteristik yang ia butuhkan untuk mewujudkan ide-idenya, hal yang mendorongnya untuk mengembalikan sang kapten Les Bleus ke posisi sayap kiri.

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Menurut yang disebutkan surat kabar "Le Parisien" dan dikutip oleh jaringan "Foot Mercato", Zidane berbicara dengan Dembele selama pemusatan latihan timnas Prancis terakhir di Clairefontaine, dan menjelaskan kepadanya peran yang diharapkan darinya di posisi ujung tombak, seraya menegaskan kebutuhannya akan seorang penyerang yang mampu melakukan tekanan terus-menerus di seluruh penjuru lapangan, demi mengganggu pertahanan lawan dan mencegah mereka membangun serangan dengan mudah.

Zidane menilai bahwa Dembele memiliki kualifikasi yang tepat untuk menjalankan tugas ini, terlebih ia terbiasa mengemban peran serupa bersama Paris Saint-Germain, di mana tekanan kolektif merupakan salah satu elemen penting dalam gaya bermain tim tersebut, hal inilah yang memberi mantan pemain Rennes itu keunggulan untuk mengisi posisi tersebut dalam perhitungan sang pelatih.

Pilihan ini mengorbankan Kylian Mbappe, yang akan kembali ke posisi sayap kiri, tempat yang pernah ia tempati sebelumnya di awal kariernya, di mana ia terbiasa menyerang dari sisi lapangan dan memanfaatkan kecepatan serta keterampilannya dalam duel satu lawan satu, alih-alih bergerak secara utama di dalam kotak penalti sebagai penyerang murni.

Keputusan Zidane mencerminkan keinginannya untuk memanfaatkan karakteristik berbeda dari bintang-bintang timnas Prancis, alih-alih mengandalkan nama-nama besar tanpa memperhatikan kebutuhan taktik tim, terlebih Dembele memiliki kecepatan dan kemampuan bergerak di antara lini, di samping kontribusinya dalam menekan lawan dan merebut kembali bola.

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Sejumlah laporan media Prancis menyebutkan adanya ketegangan dalam hubungan antara Zinedine Zidane dan Kylian Mbappe, akibat perbedaan pandangan mengenai posisi pemain itu di dalam lapangan, di mana kapten Les Bleus ingin bermain di posisi ujung tombak, sementara sang pelatih lebih memilih mengandalkan Ousmane Dembele dalam peran tersebut dan mengembalikan Mbappe ke sayap kiri.

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Spekulasi pun meningkat setelah pengumuman cedera Mbappe dan dicoretnya ia dari laga melawan Italia yang dijadwalkan malam ini, Kamis, dalam ajang UEFA Nations League, di tengah perdebatan seputar peran kapten timnas Prancis tersebut.

Menangani Mbappe menjadi tantangan dini bagi Zidane, yang dituntut untuk meredam keinginan bintang utamanya tanpa melepaskan keyakinan taktiknya. Lantas, akankah ia berhasil meyakinkan pemain itu akan peran barunya dan menjaga stabilitas timnas, ataukah perbedaan seputar posisinya berubah menjadi bentrokan dini antara kedua belah pihak?

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Dembele absen dari pemusatan latihan timnas Prancis selama jeda internasional pada November, setelah cedera yang ia alami pada laga antara Paris Saint-Germain dan Barcelona di Liga Champions Eropa, yang berakhir dengan kemenangan tim Prancis itu dengan skor 4-2, sehingga ia menjauh dari laga melawan Italia yang dijadwalkan malam ini.

Meski absen, pemain itu tetap mendapat kepercayaan Zidane, yang tampak yakin akan kemampuannya menjalankan peran yang ia inginkan di lini depan, sementara tantangan yang dihadapi sang pelatih adalah menemukan kombinasi yang tepat untuk memanfaatkan Dembele dan Mbappe secara bersamaan, tanpa memengaruhi keselarasan dan keseimbangan di dalam timnas Prancis.