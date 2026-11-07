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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Persaingan dimulai!” Thomas Tuchel dukung Trent Alexander-Arnold setelah sang pemain kembali ke timnas Inggris

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Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel memberikan dukungan kepada Trent Alexander-Arnold setelah kembali memanggil bek tersebut untuk pertandingan Nations League melawan Kroasia dan Spanyol. Tuchel memuji penampilan terbaru Alexander-Arnold bersama timnas sembari menyoroti ketatnya persaingan di posisi bek kanan.

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Alexander-Arnold kembali dipanggil untuk laga krusial Nations League

Trent Alexander-Arnold mempertahankan tempatnya dalam skuad Inggris berisi 25 pemain pilihan Thomas Tuchel untuk dua laga terakhir fase grup Nations League. Inggris menjamu Kroasia di Wembley sebelum menghadapi Spanyol di Metropolitano, Madrid.

Alexander-Arnold tampil mengesankan pada periode pertandingan internasional sebelumnya dan masuk skuad bersama dua bek yang kembali dipanggil, Ben White dan Djed Spence.

Tuchel menegaskan bahwa performa konsisten di level klub dan internasional tetap menjadi tolok ukur utama dalam pemilihan pemain.

Tuchel tegaskan Alexander-Arnold ‘layak kembali’

Menanggapi masuknya bek tersebut ke dalam skuad, Tuchel memuji kontribusi Alexander-Arnold selama beberapa pemusatan latihan terakhir dan menegaskan posisinya dalam skuad.

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“Dia tampil sangat baik pada pemusatan latihan terakhir dan dalam pertandingan yang dimainkannya, jadi dia layak kembali,” kata Tuchel.

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Pelatih itu menekankan bahwa penampilan bagus bersama Inggris membuat pemain terus mendapat kepercayaan.

Persaingan ketat di posisi bek kanan dengan White dan Quansah

Tuchel menyoroti banyaknya pilihan di posisi bek kanan, dengan Alexander-Arnold bersaing secara sehat dengan Ben White dari Arsenal dan Jarell Quansah.

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“Persaingan terus berlangsung, seperti biasa. Pintu selalu terbuka,” jelas Tuchel.

“Dia bersaing dengan Jarell [Quansah] dan Ben [White] untuk posisi bek kanan.”

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Inggris membidik perempat-final Nations League

Para pemain Inggris akan berkumpul untuk tugas internasional pada awal pekan depan guna mempersiapkan laga melawan Kroasia di Wembley.

Dengan kapten Harry Kane semakin dekat untuk menjadi pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah tim senior putra Inggris, tim asuhan Tuchel membidik tempat di perempat-final.

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Tuchel mengandalkan pilihan pemainnya di posisi bek kanan untuk memberikan stabilitas pertahanan dan fleksibilitas taktik saat menghadapi Kroasia dan Spanyol.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

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