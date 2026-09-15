Meski Lennart Karl membawa unggul di pertengahan babak pertama, FC Bayern kesulitan cukup lama pada hari Minggu saat menghadapi tim promosi SV Elversberg. Balasannya datang lewat gol penyama kedudukan pada menit ke-61, yang kemudian direspons pelatih Vincent Kompany dengan empat pergantian sekaligus - dan itu membuahkan hasil. Tiba-tiba tim Munich meningkatkan tempo, menciptakan peluang demi peluang, dan mencetak gol kemenangan lewat Harry Kane.

Yang masuk adalah pemimpin Joshua Kimmich, para pemain lincah Jamal Musiala dan Luis Diaz - serta Alphonso Davies. Pemain Kanada berusia 25 tahun itu menghidupkan sisi kiri dan nyaris mencetak gol untuk 3:1 sesaat sebelum laga usai. Setelah sebuah assist melawan VfB Stuttgart dan gol indahnya ke gawang FK Bodö/Glimt, itu akan menjadi kontribusi gol ketiganya pada musim yang masih muda ini. Namun, bahkan tanpa itu pun, Davies tetap muncul sebagai pemenang tersembunyi dari awal musim FC Bayern. Dan itu cukup mengejutkan.

Berkat perekrutan Nathaniel Brown pada musim panas ini dari Eintracht Frankfurt dengan biaya transfer 50 juta euro, Davies menghadapi situasi baru di FC Bayern: untuk pertama kalinya sejak terobosannya pada 2020, ia bukan lagi bek kiri nomor satu yang tak tergoyahkan, bahkan sebenarnya ia lebih memulai persaingan dengan rekrutan baru itu sebagai outsider dan sempat pula dianggap sebagai kandidat untuk dijual.

Alphonso Davies belakangan terus diikuti nasib buruk cedera

Situasi rumit ini merupakan konsekuensi logis dari beberapa tahun terakhir. Davies lama mengalami stagnasi, tetapi pada awal 2025 tetap mendapatkan perpanjangan kontrak yang menguntungkan. Gaji pokok yang dikabarkan: 15 juta euro, yang masih bisa meningkat signifikan lewat bonus. Uang tanda tangan: 22 juta euro. Tak lama setelah itu, ia mengalami robek ligamen cruciatum dan absen selama sembilan bulan. Setelahnya, ia kembali tersendat oleh masalah kesehatan yang berulang. Performa di lapangan dan penghasilannya sudah tidak lagi sejalan.

Karena robek serabut otot, Davies absen pada fase akhir musim lalu dan hanya bermain 16 menit untuk Kanada di Piala Dunia kandang yang telah lama dinantikan. Masih belum sepenuhnya fit, ia kembali ke Munich, awalnya berlatih secara individual dan dalam seluruh laga uji coba total hanya bermain 66 menit. Sementara itu, rekrutan anyar Brown mencuri perhatian lewat penampilan bagus dan juga membuktikan fleksibilitasnya.

Karena krisis personel di lini serang, Brown memulai laga kemenangan 2:1 di Supercup melawan Borussia Dortmund sebagai pemain nomor 10 dan mencetak gol pembuka yang menentukan arah pertandingan. Sebagai bek kiri, Josip Stanisic bermain, sebelum kemudian digantikan Davies pada paruh kedua babak kedua.

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Davies mengumpulkan menit bermain terbanyak di antara semua bek kiri

Seperti di semua posisi, pelatih Vincent Kompany sejak saat itu juga melakukan rotasi cukup aktif di pos bek kiri, dan dari semua kandidat, Davies memberikan kesan keseluruhan terbaik. Faktanya, dalam enam laga kompetitif ia bahkan mencatat total menit bermain lebih banyak daripada Brown dan Stanisic.

Posisi starter-nya pada laga pembuka Liga Champions melawan Bodö/Glimt bisa dipandang sebagai sinyal yang cukup menentukan, saat Kompany secara keseluruhan menurunkan susunan yang dianggap sebagai sebelas terbaiknya. Brown, sementara itu, duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh. Karena jadwal yang padat, semua pemain akan mendapatkan menit bermain mereka. Siapa yang akan memulai di pos bek kiri dalam laga-laga paling besar, untuk saat ini masih belum bisa diprediksi. Namun yang pasti: persaingan baru ini tampaknya tidak menghambat Davies, melainkan justru memacunya.

Mirip seperti Brown yang dimainkan sebagai nomor 10, Davies juga bisa saja mendapat kesempatan bermain lebih ke depan seiring berjalannya musim. Sejak Arijon Ibrahimovic dipinjamkan ke FC Augsburg, tidak ada lagi pelapis yang jelas untuk Luis Diaz di sayap kiri. Sebuah posisi yang sudah cukup sering dimainkan Davies bersama tim nasional Kanada.