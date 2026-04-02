Persaingan antara Real Madrid dan Arsenal untuk merekrut pemain dari Bundesliga

Real Madrid dan Arsenal bersaing untuk merekrut salah satu bintang Bayer Leverkusen selama bursa transfer musim panas mendatang.

Arsenal ingin memperkuat lini depannya pada musim panas mendatang, mengingat performa Victor Giokiris yang tidak konsisten dan masa depan Gabriel Jesus yang masih belum jelas.

Sementara itu, Real Madrid sedang mencari penyerang pengganti untuk bintang mereka Kylian Mbappé, guna memperkuat lini serang mereka dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam hal ini, jaringan "Sky Germany" melaporkan bahwa Arsenal telah memasukkan penyerang Bayer Leverkusen, Christian Kofan, ke dalam daftar pendek target potensial menjelang bursa transfer musim panas.

Kowen menikmati musim pertamanya yang luar biasa di Bundesliga setelah bergabung dengan Leverkusen dari klub Spanyol Albacete yang bermain di divisi kedua musim panas lalu.

Meskipun ia belum menjadi pemain inti yang pasti di bawah asuhan Kasper Hjulmand di Leverkusen, pemain berusia 19 tahun ini telah menyumbang tujuh gol dan delapan assist dalam 37 pertandingan pertamanya bersama klub tersebut.

Kovan mungkin sudah menjadi wajah yang familiar bagi sebagian penggemar Arsenal setelah mencuri perhatian dalam kekalahan melawan The Gunners saat mereka melaju ke perempat final Liga Champions.

Jaringan tersebut menyebutkan bahwa beberapa klub Liga Premier Inggris lainnya yang tidak disebutkan namanya, serta Real Madrid, telah menunjukkan minat pada bakat Kovan.

Mereka menambahkan bahwa Bayer Leverkusen tidak menutup kemungkinan untuk menjual Kovan, namun kemungkinan besar akan meminta biaya transfer yang sangat tinggi, berkisar antara 60 hingga 70 juta euro, untuk menyelesaikan transfer pemain internasional Kamerun tersebut, meskipun mereka merekrutnya dengan biaya hanya 5 juta euro.

