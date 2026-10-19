Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengungkap alasan di balik istimewanya laga melawan Villarreal baginya pada pekan ketiga babak pertama Liga Champions Eropa.

Liverpool berhasil meraih kemenangan pada dua pekan pertama di Liga Champions Eropa musim ini, dan mereka berharap bisa melanjutkan rekor sempurnanya ketika menghadapi Villarreal, yang ditangani oleh Inigo Perez, mantan asisten Iraola di Rayo Vallecano.

Pada awalnya, Perez dijadwalkan untuk bergabung dengan Iraola di Bournemouth pada 2023, tetapi persoalan terkait izin kerja menghalangi rampungnya kepindahan itu.

Araujo mengatakan, dalam konferensi pers menjelang laga Liverpool melawan Villarreal di Liga Champions Eropa: "Ini adalah pertandingan yang spesial bagi saya, karena dia teman saya. Kami sudah saling mengenal sejak masa akademi Athletic Bilbao, kami bermain bersama di tim utama, dan begitu dia pensiun, saya memintanya untuk membantu saya sebagai asisten pelatih di Rayo."

Pertandingan berikutnya LIV Champions League 15.00 VIL

Ia menambahkan: "Kami telah melewati banyak pengalaman bersama. Dia mengenal saya dengan baik, dan tahu segalanya tentang saya, serta saya juga mengikuti timnya di Liga Spanyol. Ini akan menjadi pertandingan yang aneh."

Ia melanjutkan: "Pertandingan seperti ini tidak baik untuk hubungan di antara kalian. Kami biasanya banyak mengobrol, tetapi ketika kamu tahu akan menghadapi temanmu, obrolan kalian jauh berkurang. Biasanya kami membicarakan Liga Primer Inggris, Liga Spanyol, keluarga kami, dan segala hal, tetapi dengan semakin dekatnya jadwal pertandingan, kami tidak lagi berkomunikasi sesering sebelumnya."

Liverpool diperkirakan akan kehilangan jasa Dominik Szoboszlai dan Jeremie Frimpong pada laga Selasa, setelah kedua pemain itu terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera dalam kemenangan Liverpool atas Brentford dengan skor 2-1 pada akhir pekan.

Iraola berkomentar: "Saya rasa ada kondisi yang berbeda dalam kedua kasus itu. Jeremie Frimpong mengalami cedera baru dan serius, dan saya rasa itu terjadi pada menit kedua atau ketiga sejak dia bermain, dan sulit untuk memperkirakan hal itu."

Ia menjelaskan: "Kami harus menunggu sampai dia pulih, tetapi saya rasa kembalinya dia sebelum jeda internasional akan sulit. Kami akan berusaha, tetapi sulit baginya untuk siap pada waktu itu."

Ia melanjutkan: "Adapun Dominik Szoboszlai, situasinya berbeda, karena ini bukan soal cedera baru. Saya rasa dia masih dalam kondisi yang hampir sama seperti pekan lalu. Cederanya tidak bertambah parah, tetapi mungkin kami harus lebih bersabar hingga dia benar-benar pulih."

Ia menutup: "Itu tidak berarti dia akan perlu menunggu lama sebelum kembali, karena dia berada dalam kondisi yang hampir sama seperti pekan lalu. Namun, kami harus lebih bersabar dalam menanganinya, dan saya menghargai upaya yang dia berikan pada pertandingan lalu agar bisa tampil, serta keinginannya untuk berkontribusi dalam pertandingan yang sangat sulit, yang kami tahu akan sangat bersifat fisik."



