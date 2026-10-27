Media Inggris melontarkan kritik tajam terhadap Lamine Yamal. Daily Mail khususnya mengecam penyerang Spanyol itu setelah Harry Kane memenangkan Ballon d'Or pada Senin malam.

Di Inggris, terpilihnya Kane terutama disambut dengan rasa bangga. Semua surat kabar menyebut kemenangan Kane atas pesaingnya, Kylian Mbappé dan Lamine Yamal, "sangat layak".

"Kane sepenuhnya layak menjadi pemenang. Ini adalah penghargaan atas tahun ketika ia meraih Sepatu Emas Eropa, memainkan peran penting dalam keberhasilan Bayern Munich menjuarai Bundesliga, mencapai semifinal Piala Dunia sebagai kapten Inggris, dan, yang terpenting, menjelma menjadi superstar yang luar biasa rendah hati," tulis The Guardian.

The Times terutama menyoroti jalan berliku yang ditempuh Kane sepanjang hidupnya. "Di tempat yang berjarak enam mil dari Brisbane Road, tempat ia mencetak gol profesional pertamanya di divisi ketiga Inggris, dan delapan mil dari akademi Hale End milik Arsenal, tempat ia dikeluarkan pada usia delapan tahun karena dianggap 'terlalu gemuk', Kane akhirnya mewujudkan mimpinya."

Media Inggris Daily Mail berfokus pada Yamal. Dalam kampanye promosi dirinya menjelang pemilihan, superstar Spanyol itu mengatakan bahwa persaingan memperebutkan penghargaan tersebut terutama berlangsung antara dirinya dan Kylian Mbappé. Ia tidak memperhitungkan penyerang Inggris itu.

"Pada Senin malam, kita melihat bahwa sepakbola mampu menganugerahkan penghargaan tertinggi kepada pria seperti Kane: pria yang tidak mencari sorotan, tidak memicu kontroversi, tidak menyalahgunakan ketenaran mereka dan, tidak seperti yang dilakukan Yamal, tidak menyewa orang bertubuh kerdil untuk memeriahkan pesta ulang tahun ke-18 mereka, tetapi justru sepenuhnya mengabdikan diri pada karier yang ditandai keunggulan tanpa banyak bicara."