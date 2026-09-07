Setelah menelan tiga kekalahan dari tiga pertandingan awal musim sejauh ini, mantan pelatih Real Madrid itu kini menempati peringkat ke-19 klasemen bersama klub London tersebut. Hanya tim promosi Coventry, yang memiliki selisih gol dua gol lebih buruk, yang mengalami start musim lebih buruk.

Tiga kekalahan di awal musim baru sebelumnya baru terjadi tiga kali dalam sejarah klub Fulham. Pada 1951/52 dan 2020/21, mereka juga kalah dalam tiga pertandingan Premier League pertama, dan dalam kedua kasus itu mereka pada akhirnya terdegradasi ke kasta kedua.

Setelah kekalahan 2-3 terbaru dari Crystal Palace pada akhir pekan lalu, media dari negara asal Arbeloa, Spanyol, akhirnya juga membunyikan alarm. Surat kabar AS menulis tentang sebuah "drama" bagi pria 43 tahun itu, sementara Marca memasang judul: "Ini bukan awal bagi 'era Arbeloa'."

Namun, pelatih Fulham itu sendiri masih belum melihat situasinya sedramatis itu dan menunjuk pada keadaan yang tidak beruntung yang menurut pandangannya bertanggung jawab atas kekalahan dari Palace: "Saya sangat yakin. Kami kalah dalam pertandingan yang seharusnya tidak boleh kami kalah."

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Sudah berapa lama Alvaro Arbeloa menjadi pelatih Fulham?

Faktanya, setelah 90 menit Fulham mencatatkan nilai xG yang jauh lebih tinggi dibanding rival sekotanya dari London tersebut (3,14 berbanding 1,97), tetapi The Cottagers menyia-nyiakan terlalu banyak peluang emas. Terutama pada babak pertama, mereka jauh lebih unggul atas Palace.

Arbeloa baru mengambil alih jabatannya di Fulham pada musim panas lalu, setelah ia tidak diizinkan melanjutkan pekerjaannya di Real Madrid sebagai penerus Xabi Alonso yang dipecat.