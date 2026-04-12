Perr Schuurs sudah mencapai kesepakatan dengan klub papan atas Eropa: 'Saya kesulitan menatap mereka'

Perr Schuurs telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Inter terkait cedera lututnya yang berkepanjangan, demikian diungkapkan bek yang sedang dilanda cedera tersebut pada Minggu pagi dalam acara Goedemorgen Eredivisie. Namun, transfer tersebut akhirnya batal karena cedera yang dialaminya.

Schuurs yang kini berusia 26 tahun memulai kariernya dengan gemilang di Serie A dan setelah musim yang luar biasa bersama Torino, klub yang merekrut pemain asal Limburg ini dari Ajax, ia pun masuk dalam radar Inter.

“Saya sendiri sudah setuju dengan Inter,” kenangnya. “Saya langsung cedera setelah itu. Yang paling sulit bagi saya adalah bahwa saya tidak sempat mengambil langkah itu,” kata bek yang sedang menjalani rehabilitasi itu dengan jujur. “Saya sudah bermain selama sepuluh bulan di Torino dan menghabiskan waktu yang fantastis di sana.”

“Saya sedang berada di puncak karier, tentu saja ingin mengambil langkah itu. Inter menjadi juara musim berikutnya dan mencapai final Liga Champions. Itu adalah hal-hal yang ingin Anda alami.”

“Itu benar-benar yang paling sulit di awal,” kata Schuurs dengan jujur. “Saya cukup terpukul saat melihat Inter, karena saya sudah mencapai kesepakatan. Stefan de Vrij juga masih di sana, yang pada dasarnya akan menjadi mentor saya. Itu rencana yang bagus. Jadi ketika itu gagal, tentu saja saya merasakannya.”

Sejak Oktober 2023, Schuurs tidak lagi bermain. Kini, akhirnya ada cahaya di ujung terowongan. Proses rehabilitasinya hampir selesai dan ia masih tidak kekurangan minat dari klub lain.

Bek tengah yang bebas transfer ini bisa saja kembali beraksi di Serie A musim depan. Begitu dia fit, dia pasti akan kembali berlatih bersama Torino. Selain itu, ada tiga klub lain yang tertarik. “Itu adalah Udinese, Genoa, dan Fiorentina,” kata Schuurs. “Mereka telah meminta informasi mengenai situasiku.”