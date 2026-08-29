Perr Schuurs selamanya berterima kasih kepada NEC setelah momen yang membuat merinding: "Saya telah menemukan kembali kesenangan itu"

Perr Schuurs menghadirkan momen yang benar-benar membuat merinding pada Sabtu malam. Bek NEC itu menjalani comeback di lapangan saat menghadapi PEC Zwolle setelah hampir tiga tahun, dan mengunci pertandingan lewat sentuhan bola pertamanya (1-3).

"Ini tentu fantastis," buka Schuurs, yang masuk sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir dan tak lama kemudian mencetak gol. "Rasanya seperti berada dalam mimpi. Saya sangat tegang hari ini. Biasanya saya tidur pada hari pertandingan, tetapi hari ini itu tidak berhasil."

"Saya tidak tahu apakah saya akan dimainkan, tetapi ketika pada babak kedua saya harus melakukan pemanasan, saya benar-benar harus terus bergerak agar tetap hangat, dan itu berbuah sangat indah. Saya juga tidak menyangka akan masuk. Saya sangat berterima kasih kepada pelatih (Dick Schreuder, red.) dan klub."

Schuurs mengalami cedera lutut pada Oktober 2023 saat masih menjadi pemain Torino. Karena komplikasi, ia harus terus menunda comeback-nya. Pada 2025, Torino dan Schuurs berpisah. NEC menawarkan kontrak tiga tahun kepada Schuurs pada Juni, dan di Zwolle ia menjalani comeback di lapangan.

Schuurs menanduk bola dari sepak pojok dengan rapi ke dalam gawang dan, sama seperti anggota keluarganya di tribune, benar-benar larut dalam kegembiraan. "Saya begitu kalut sampai tidak tahu harus berlari ke mana," kata sang tokoh utama sambil tertawa. "Kecepatan tertinggi saya justru saya capai setelah gol itu."

"Saya berlari ke mana-mana, saya juga tidak tahu. Itu murni adrenalin dan momennya sendiri," tutur Schuurs, yang kini ingin menatap ke depan. "Tentang seribu hari itu... Saya telah melewati periode yang sulit, tetapi saya ingin meninggalkannya di belakang."

"Saya sangat berterima kasih kepada klub dan orang-orang di dalam klub atas kesempatan yang mereka berikan kepada saya dan karena mereka ingin membantu saya. Dan saya sangat senang bisa kembali di sini."

"Saya sudah berada di sini sekitar tiga bulan dan saya telah menemukan kembali kesenangan itu. Bagi saya, itu juga alasan terpenting mengapa saya kembali (ke Belanda, red.). Saya rasa dari reaksi semua orang sudah sangat jelas bahwa mereka turut senang untuk saya," pungkas Schuurs yang berbinar.