Perr Schuurs, pemain baru NEC, langsung mengungkapkan kapan ia berharap sudah siap bertanding

Perr Schuurs menegaskan kepada ESPN pada hari Selasa bahwa ia tidak bisa langsung diturunkan dalam pertandingan berat oleh NEC, klub yang mengontraknya hingga pertengahan 2029. Pemain baru ini, yang bergabung ke Nijmegen tanpa biaya transfer, memainkan pertandingan resmi terakhirnya pada Oktober 2023. Setelah itu, ia mengalami masa sulit yang diwarnai serangkaian cedera.

Schuurs mengalami masalah lutut yang berkepanjangan dan pada Februari tahun ini mencapai kesepakatan dengan Torino untuk mengakhiri kontraknya. Empat bulan kemudian, mantan bek Ajax ini—yang beberapa kali mengaku mengalami perasaan depresi—akhirnya menemukan klub baru.

“Direktur teknis telah menjelaskan kepada saya apa ambisi klub ini. Dan saya telah mempertimbangkan ambisi saya sendiri di samping itu,” jelas Schuurs setelah menandatangani kontrak. “Dan setelah saya merasa sangat positif tentang hal itu, saya melakukan pembicaraan dengan pelatih. Itu juga berjalan sangat baik.”

Schuurs yang berusia 26 tahun sangat menyadari bahwa ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi di NEC. “Saya harus realistis. Saya sudah lama mengalami cedera. NEC memberi saya kesempatan itu. Dan dengan ambisi klub, ditambah dengan kompetisi Eropa, ini adalah gambaran yang sempurna bagi saya.”

“Saat ini saya masih dalam proses pemulihan. Dan saya masih berlatih di Amsterdam, bersama fisioterapis saya sendiri,” lanjut Schuurs. “Itu adalah salah satu syarat terpenting saya. Bahwa klub memberi saya waktu untuk kembali bugar.”

Bagi Schuurs, proyek NEC ini adalah proyek jangka panjang. “Saya akan mulai berlatih di sini sesekali. Namun pada akhirnya, tujuan saya adalah sudah siap bertanding pada pertengahan September. Seperti yang sudah saya katakan: klub memberi saya waktu untuk itu. Kami bekerja sama dengan baik untuk mencapainya.”

Jika Schuurs memang sudah sepenuhnya fit pada pertengahan September, ia mungkin akan turun bermain melawan mantan klubnya, Ajax. NEC akan bertandang ke Johan Cruijff ArenA pada 10 Oktober.