Bagi Perr Schuurs, edisi PEC Zwolle vs NEC pada Sabtu malam (21.00) akan menjadi laga yang tak akan pernah ia lupakan. Bek tersebut masuk skuad pertandingan Nijmegen untuk pertama kalinya pada Sabtu dan bisa menjalani comeback di lapangan setelah hampir tiga tahun.

Pada Oktober 2023, Schuurs mengalami nasib buruk ketika, saat membela Torino, ia menderita cedera lutut parah dalam pertandingan melawan Inter. Karena komplikasi, pemain asal Limburg yang kini berusia 26 tahun itu harus menerima satu demi satu kemunduran.

Pada 2025, Torino dan Schuurs memutuskan untuk berpisah. Dua tahun sebelumnya, hal itu sama sekali tak terpikirkan. Sebelum Schuurs mengalami cederanya, ia dianggap sebagai salah satu bek yang lebih baik di Serie A.

Schuurs juga sangat dekat dengan transfer besar ke Inter, tepatnya klub yang menjadi lawan saat nasib buruk itu menimpanya sebagai pemain berkaki kanan. Pada Juni 2026, NEC memberinya kesempatan dan kontrak tiga tahun untuk menegaskan kepercayaan terhadap dirinya.

Schuurs kini sudah dipersiapkan untuk comeback-nya dan kemungkinan besar akan memulai dari bangku cadangan di Zwolle, tempat NEC berharap bisa melupakan tersingkirnya mereka dari Liga Champions pada pertengahan pekan melawan FK Bodø/Glimt.

Klub asal Nijmegen itu pada Jumat dipasangkan dengan Benfica, Stade Rennes, Omonia Nicosia, dan Levski Sofia (semuanya kandang), serta Juventus, Dinamo Zagreb, NK Celje, dan Ararat-Armenia (semuanya tandang) dalam undian Liga Europa.

Di Eredivisie, tim asuhan pelatih Dick Schreuder berharap bisa membangun momentum dari kemenangan meyakinkan pekan lalu di markas Willem II. Berkat gol-gol Adam Tahaui, Tjaronn Chery, Bryan Linssen, dan Kaj Sierhuis, klub asal Tilburg itu dikalahkan 1-4.