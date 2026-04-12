Perr Schuurs memberikan penilaian yang sangat jelas mengenai masa-masa bersama Ajax

Perr Schuurs terikat kontrak dengan Ajax antara tahun 2018 dan 2022 dan pada periode tersebut dilatih oleh Erik ten Hag. Bek tengah yang saat ini tanpa kontrak setelah hengkang dari Torino ini sangat menghormati mantan pelatihnya, demikian terungkap pada acara Goedemorgen Eredivisie hari Minggu.

Hans Kraay junior ingin tahu seperti apa Ten Hag sebagai pelatih bagi Schuurs. ''Saya pernah dilatihnya selama beberapa tahun. Saya pernah dilatih oleh beberapa pelatih, tapi Ten Hag adalah yang terbaik,'' jawab sang bek tanpa ragu.

''Saya tidak selalu bermain. Dan seringkali Anda mendengar pemain mengatakan: ya, pelatih yang buruk. Itu mudah. Tapi bagi saya, dia sangat hebat secara taktis. Seorang pelatih yang baik. Dia membuat kami bermain sebagai tim,'' kata Schuurs yang mengenang masa lalunya, yang di bawah asuhan Ten Hag pada 2019, 2021, dan 2022 berhasil meraih gelar juara liga bersama Ajax.

Schuurs sebenarnya juga bisa pindah dari Fortuna Sittard ke PSV saat itu. Namun, bek berusia 26 tahun ini merasa lebih nyaman di Ajax, sehingga pilihannya jatuh pada Amsterdam.

"Memang benar saya sempat berbicara dengan PSV. Namun, terutama ayah saya yang berkata: 'Saya ingin kamu melihat Ajax sekali lagi.' Saya berbicara dengan Marc Overmars dan Edwin van der Sar, dan itu langsung menyentuh hati saya. Kesan yang saya dapatkan memang berbeda," jelas Schuurs bertahun-tahun kemudian mengenai pilihannya untuk menandatangani kontrak jangka panjang di Ajax.

''Perasaan yang saya rasakan setelah itu meyakinkan saya untuk menandatangani kontrak di sana. Dan saya tidak pernah menyesalinya,'' kata Schuurs, yang meninggalkan Johan Cruijff ArenA pada 2022 dengan total 95 pertandingan di bawah namanya.

Schuurs menyebutnya sebagai 'periode yang sukses' di Ajax. ''95 pertandingan dalam waktu tiga tahun. Dan pesaing saya adalah Matthijs de Ligt dan Jurriën Timber, yang kini bermain di Manchester United dan Arsenal. Saya pernah melakukan kesalahan dan memainkan pertandingan yang bagus maupun buruk. Tapi saya yakin bahwa saya telah sukses di Ajax.''