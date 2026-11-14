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Timnas Portugal bersiap membuka babak baru dengan nomor punggung 7, yang selama bertahun-tahun identik dengan Cristiano Ronaldo, setelah diputuskan untuk memberikannya kepada Carlos Forbs, sayap Club Brugge Belgia, dalam laga melawan Denmark pada Sabtu malam dalam rangkaian pertandingan matchday kelima UEFA Nations League.

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Federasi Sepakbola Portugal pada Sabtu mengumumkan, menurut surat kabar Portugal “Record”, penetapan desain grafis baru untuk jersey nomor 7 bertepatan dengan laga tersebut, dalam langkah yang bertujuan mengabadikan warisan yang ditinggalkan Ronaldo bersama timnas, setelah nomor itu menjadi bagian dari identitas sepakbolanya sepanjang karier internasional yang berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Federasi menjelaskan dalam pernyataannya bahwa jersey itu akan tampil dengan desain yang berbeda, sambil tetap mempertahankan desain sebelumnya untuk mendokumentasikan perjalanan Ronaldo bersama timnas, seraya menegaskan bahwa nomor tersebut akan tetap terkait dengan kenangan, pencapaian, dan perasaan yang telah diciptakan sang bintang Portugal dengan jersey negaranya.

Dalam pernyataan federasi disebutkan: “Ini adalah cara lain untuk mengabadikan makna dari sebuah nomor yang sangat istimewa dan menghormati warisan yang diwakilinya. Ada kisah, kenangan, pencapaian, dan perasaan yang akan selamanya terkait dengan Cristiano Ronaldo.”

Federasi menambahkan bahwa desain baru itu akan mengusung esensi dan kebanggaan yang sama, meski bentuknya berbeda, sementara desain sebelumnya akan tetap menjadi saksi atas sebuah perjalanan yang digambarkan sebagai kisah yang tak akan pernah terlupakan.

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Carlos Forbs mengenakan nomor itu untuk sementara

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Dari sisi teknis, Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, memutuskan untuk memberikan jersey nomor 7 kepada Carlos Forbs dalam pertandingan menghadapi Denmark, sehingga ia menjadi orang pertama yang mengenakannya setelah berakhirnya karier internasional Ronaldo.

Namun, Forbs mendapatkan nomor tersebut tidak berarti ia akan mempertahankannya secara permanen, karena prediksi menunjukkan bahwa Rafael Leao, mantan winger klub Italia Milan, adalah kandidat terdepan untuk menggantikan Ronaldo mengenakannya pada periode mendatang, menurut yang disebutkan surat kabar Portugal “A Bola”.

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Pemilihan Forbs saat ini disebabkan oleh absennya Leao dari dua pertandingan timnas Portugal yang berlangsung saat ini karena cedera, yang membuatnya tidak bisa bergabung dengan skuad dan mendapatkan kesempatan mengenakan nomor yang terkait dengan salah satu bintang paling terkemuka dalam sejarah negaranya.

Regulasi UEFA Nations League juga berperan dalam pemilihan ini, karena mewajibkan timnas peserta untuk menentukan nomor pemainnya dari 1 hingga 23, sehingga menjadi perlu untuk menyematkan nomor 7 kepada salah satu anggota skuad saat ini, bahkan dengan absennya kandidat terdepan untuk mengenakannya secara permanen.

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Dengan demikian, Forbs mendapatkan kesempatan tampil dengan nomor terkenal itu menghadapi Denmark, sementara masa depan jersey tersebut dalam jangka panjang tetap terbuka, menunggu kembalinya Leao dan kemungkinan ia mengemban tugas itu sebagai pengganti Ronaldo.

Akhir era Ronaldo dan awal kisah baru

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Ronaldo telah mengakhiri karier internasionalnya pada awal November ini, setelah 23 tahun yang ia habiskan dengan jersey timnas Portugal, menutup lembaran luar biasa yang di dalamnya pencapaiannya terkait dengan nomor 7, yang berubah menjadi tanda menonjol dalam sejarah timnas.

Bagi para penggemar Portugal, nomor itu bukan sekadar pilihan di punggung jersey, melainkan terkait dengan bertahun-tahun penampilan, pencapaian, dan momen-momen yang diciptakan Ronaldo, hingga menjadi sulit memisahkan antara identitas sang bintang Portugal dan nomor yang ia kenakan sepanjang kariernya.

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Dari sinilah, keputusan Federasi Portugal untuk mengubah desain dan mempertahankan versi sebelumnya tampak sebagai upaya menyatukan dua fase; yang pertama mengabadikan apa yang telah dipersembahkan Ronaldo, dan yang kedua membuka ruang bagi generasi baru untuk mengenakan nomor tersebut dan melanjutkan perjalanan timnas.