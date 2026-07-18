Perpisahan yang menyakitkan bagi Deschamps... Inggris memadamkan perlawanan Les Bleus dengan enam gol yang luar biasa

Tim nasional Inggris memastikan posisi ketiga di Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan dramatis dengan skor 6-4 atas tim nasional Prancis.

Timnas Prancis gagal meraih kemenangan dalam pertandingan perpisahan pelatihnya, Didier Deschamps, yang akan resmi meninggalkan Les Bleus setelah Piala Dunia.

Tim Tiga Singa membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ketiga, yang dicetak oleh Declan Rice.

Setelah 15 menit, Ezri Konsa memperbesar keunggulan Inggris dengan gol kedua.

Bukayo Saka berhasil mencetak dua gol berturut-turut pada menit ke-37 dan (45+1), sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Inggris 4-0.

Namun, timnas Prancis memasuki babak kedua dengan tekanan serangan yang intens, yang berujung pada gol pertama yang dicetak oleh Kylian Mbappé pada menit ke-48.

Bradley Barcola mencetak gol kedua untuk Les Bleus pada menit ke-54, sebelum Mbappé berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-66.

Di tengah tekanan Prancis, wasit memberikan tendangan penalti untuk tim Inggris, yang dieksekusi dengan sukses oleh Saka, sehingga ia mencetak hat-trick pada menit ke-87, sehingga skor menjadi 5-3 untuk "Tiga Singa".

Timnas Prancis tidak menyerah dan terus menekan dengan keras, hingga pemain pengganti Ousmane Dembélé berhasil mencetak gol keempat pada menit ke-90+6.

Melalui serangan balik yang cepat, pemain pengganti Jude Bellingham berhasil mencetak gol keenam, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan spektakuler bagi "Tiga Singa".