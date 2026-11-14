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Timnas Portugal bersiap memulai babak baru bersama jersey nomor 7, yang selama bertahun-tahun identik dengan Cristiano Ronaldo, setelah diputuskan untuk menyerahkannya kepada Carlos Forbs, winger klub Belgia Club Brugge, dalam laga melawan Denmark pada Sabtu malam, dalam rangkaian pertandingan matchday kelima UEFA Nations League.

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Pada hari Sabtu, Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan, menurut surat kabar Portugal "Record", pengesahan desain grafis baru untuk jersey nomor 7, bersamaan dengan laga tersebut, dalam langkah yang bertujuan mengabadikan warisan yang ditinggalkan Ronaldo bersama timnas, setelah nomor itu menjadi bagian dari identitas sepak bolanya sepanjang karier internasional yang membentang lebih dari dua dekade.

Federasi menjelaskan, dalam pernyataannya, bahwa jersey tersebut akan tampil dengan desain yang berbeda, dengan tetap mempertahankan desain sebelumnya untuk mendokumentasikan perjalanan Ronaldo bersama timnas, seraya menegaskan bahwa nomor itu akan tetap terkait dengan kenangan, pencapaian, dan perasaan yang diciptakan sang bintang Portugal dengan jersey negaranya.

Dalam pernyataan Federasi disebutkan: "Ini adalah cara lain untuk mengabadikan makna sebuah nomor yang sangat istimewa dan menghormati warisan yang diwakilinya. Ada kisah, kenangan, pencapaian, dan perasaan yang akan selamanya terkait dengan Cristiano Ronaldo".

Federasi menambahkan bahwa desain baru itu akan membawa esensi dan kebanggaan yang sama, meski bentuknya berbeda, sementara desain sebelumnya akan tetap menjadi saksi atas sebuah perjalanan yang digambarkannya sebagai kisah yang tak akan pernah terlupakan.

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Carlos Forbs mengenakan nomor itu untuk sementara

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Dari sisi teknis, Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, memutuskan untuk memberikan jersey nomor 7 kepada Carlos Forbs saat menghadapi Denmark, menjadikannya orang pertama yang mengenakannya setelah berakhirnya karier internasional Ronaldo.

Namun diperolehnya nomor itu oleh Forbs tidak berarti ia akan mempertahankannya secara permanen, sebab berbagai prediksi menunjukkan bahwa Rafael Leao, sayap AC Milan Italia, adalah kandidat terkuat untuk menggantikan Ronaldo mengenakannya pada tahap mendatang, menurut yang disebutkan surat kabar Portugal "A Bola".

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Pemilihan Forbs untuk saat ini disebabkan absennya Leao dari dua laga timnas Portugal kali ini akibat cedera, yang membuatnya tak dapat bergabung dalam skuad dan memperoleh kesempatan mengenakan nomor yang terkait dengan salah satu bintang paling menonjol dalam sejarah negaranya.

Regulasi UEFA Nations League juga berperan dalam pemilihan ini, sebab mewajibkan tim-tim peserta untuk menentukan nomor para pemainnya dari 1 hingga 23, sehingga menjadi perlu untuk menyematkan nomor 7 kepada salah satu anggota skuad saat ini, meski kandidat terkuat untuk mengenakannya secara permanen sedang absen.

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Dengan demikian, Forbs memperoleh kesempatan tampil dengan nomor terkenal itu melawan Denmark, sementara masa depan jersey tersebut dalam jangka panjang tetap terbuka, menanti kepulangan Leao dan kemungkinan ia mengemban tugas itu sebagai penerus Ronaldo.

Akhir era Ronaldo dan awal kisah baru

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Ronaldo telah mengakhiri karier internasionalnya pada awal November ini, setelah 23 tahun yang ia lewati dengan jersey timnas Portugal, menutup sebuah lembaran istimewa yang selama itu pencapaiannya terkait dengan nomor 7, yang berubah menjadi tanda menonjol dalam sejarah timnas.

Bagi para suporter Portugal, nomor itu bukan sekadar pilihan di punggung jersey, melainkan terkait dengan bertahun-tahun penampilan, pencapaian, dan momen-momen yang diciptakan Ronaldo, hingga menjadi sulit untuk memisahkan antara identitas sang bintang Portugal dan nomor yang ia kenakan sepanjang kariernya.

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Dari sinilah, keputusan Federasi Portugal untuk mengubah desain dan mempertahankan versi sebelumnya tampak sebagai upaya menyatukan dua tahap; yang pertama mengabadikan apa yang telah dipersembahkan Ronaldo, dan yang kedua membuka peluang bagi generasi baru untuk mengenakan nomor itu dan melanjutkan perjalanan timnas.