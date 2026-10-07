Perpisahan dari hati: Klub-klub Argentina mengabadikan malam terakhir Messi dengan "kisah cinta yang indah"

Dalam malam istimewa yang tak akan terhapus dari ingatan sepak bola Argentina, Lionel Messi berpamitan kepada para pendukungnya dengan caranya sendiri, lewat satu gol dan dua assist yang mengantarkan timnas meraih kemenangan tiga gol tanpa balas atas timnas Benin, dalam laga terakhirnya di Stadion Monumental.

Dengan kata-kata yang keluar dari lubuk hati, Messi berucap sembari menitikkan air mata: aku tak ingin pergi dari sini, hingga membuka pintu bagi gelombang pesan cinta dan kesetiaan yang membanjiri akun-akun klub Argentina di media sosial, dalam sebuah pemandangan di mana semua warna bersatu di belakang satu kapten.

Dari Newell's Old Boys, klub yang mengasuh langkah-langkah pertamanya, datang pesan yang paling mendalam. Klub itu memposting dua foto, satu memperlihatkan Messi kecil mengenakan kostum tim, dan yang lain saat ia menjadi juara dunia dengan dinobatkan bersama gelar-gelarnya bersama timnas, serta menyertakannya dengan kalimat yang mengharukan: Leo, kau telah membahagiakan bocah dari Kepulauan Falkland begitu besar, terima kasih untukmu.





Adapun River Plate, memilih keabadian sebagai judul pesannya, dan menulis: untuk selamanya, terima kasih kapten, bersama sebuah foto yang menampilkan trofi-trofi yang diraih Messi bersama timnas negaranya.









Pertandingan berikutnya MIA Major League Soccer 19.30 DCU

Lalu datang tanggapan Boca Juniors, rival tradisional, untuk menegaskan bahwa Messi lebih besar dari semua loyalitas, dan menulis: terima kasih selalu, wahai kapten.









Ungkapan kesetiaan pun bermunculan, di mana klub San Lorenzo menulis: terima kasih atas sepak bola, atas cintamu terhadap kostum, atas kegembiraan, atas usaha-usahamu yang tak pernah henti, dan atas menjadi seorang Argentina.









Sementara klub Independiente meringkas pemandangan itu dalam satu kalimat yang menyentuh: kisah cinta yang indah, terima kasih banyak, tak ada mimpi yang tidak kau wujudkan.









Pernyataan yang paling mengharukan menjadi milik klub Huracán, yang merangkai pesan panjang yang merangkum perasaan seluruh rakyat, berbunyi: kami bersyukur selamanya, wahai kapten, atas setiap kegembiraan, atas setiap air mata, dan atas membuat kami berpelukan seperti belum pernah kami lakukan sebelumnya, atas mengangkat bendera kami ke puncak tertinggi dan mewujudkan mimpi seluruh negeri, kata-kata tak mampu mengungkapkan rasa syukur kami, pesonamu dan segala perasaan yang kau berikan kepada kami akan tetap terukir di hati kami selamanya, terima kasih atas segalanya Lionel Andrés Messi.









Penghormatan itu tidak hanya terbatas pada klub-klub besar, tetapi klub Barracas Central, Defensa y Justicia, dan Tigre turut bergabung dalam daftar yang mengucapkan perpisahan, di mana klub Tigre menghidupkan kembali kata-kata abadi Messi: kostum ini adalah mimpiku, kebanggaanku, dan hidupku.

Demikianlah malam di Monumental itu, di mana Messi tidak hanya berpamitan kepada para pendukung, tetapi seluruh Argentina yang berpamitan kepadanya, karena ia menyadari bahwa yang meninggalkan lapangan bukanlah sekadar pemain yang mengenakan nomor sepuluh, melainkan mimpi yang dijalani oleh generasi-generasi penuh.















