Perpisahan bersejarah... Džeko mendahului Ronaldo dalam mencetak prestasi istimewa di Piala Dunia

Pemain veteran Bosnia, Edin Džeko, mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan pencapaian yang luar biasa, setelah tampil melawan Amerika Serikat di babak 32 besar.

Timnas Bosnia tersingkir dari turnamen ini setelah kalah 2-0 dari tuan rumah pada Kamis pagi tadi.

Namun, Džeko meninggalkan jejaknya dengan rekor bersejarah begitu ia masuk ke dalam susunan pemain inti tim Eropa tersebut dalam pertandingan hari ini, di mana ia bermain selama 51 menit sebelum ditarik keluar karena cedera.

Menurut data dari "Opta", Džeko menjadi pemain pertama berusia 40 tahun atau lebih (kecuali kiper) yang tampil dalam pertandingan sistem gugur di Piala Dunia.

Bintang asal Bosnia itu bermain dalam pertandingan tersebut pada usia 40 tahun dan 106 hari.

Namun, Džeko tidak akan lama memegang rekor ini sendirian, karena rekor tersebut mungkin akan disamai oleh Cristiano Ronaldo, kapten Portugal yang berusia 41 tahun, serta Luka Modrić, bintang timnas Kroasia (40 tahun), dalam beberapa jam ke depan jika keduanya turun dalam pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan kedua tim pada dini hari Jumat besok.