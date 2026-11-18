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Barcelona terus mengamankan masa depan para talenta mudanya, setelah salah satu pemain muda terbaiknya menuntaskan kesepakatan kontrak baru dalam beberapa pekan terakhir. Ia pun semakin dekat untuk mengukuhkan tempatnya dalam proyek tim utama di bawah asuhan Hansi Flick.

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Laporan harian "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Xavi Espart, yang berusia 19 tahun, akan menandatangani perpanjangan kontraknya bersama Barcelona pada Jumat mendatang, disaksikan Presiden klub Joan Laporta, di kantor Stadion Spotify Camp Nou. Kontrak baru tersebut akan berlaku hingga 30 Juni 2030, setelah kedua pihak mencapai kesepakatan perpanjangan pada awal Oktober lalu, yang kala itu langsung diumumkan secara resmi oleh klub Catalan tersebut.

Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028, tetapi penampilan apiknya bersama tim utama musim ini mendorong direksi olahraga bergerak untuk memperbaiki ketentuan kontraknya agar sesuai dengan statusnya yang baru di dalam tim.

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Pemain muda itu berhasil masuk dalam hitungan Flick setelah memulai perjalanannya bersama tim utama pada musim lalu. Ia kemudian sukses mengamankan tempat di skuad selama masa persiapan musim ini, dengan mengenakan nomor punggung 12.

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Espart memiliki kemampuan bermain sebagai bek kanan maupun bek kiri, meski posisi aslinya adalah gelandang. Hal ini memberinya fleksibilitas taktis dalam sistem Barcelona, terutama dalam membangun serangan dan menyatu dengan para pemain lini tengah.

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Espart sempat mencuri perhatian di Liga Champions setelah mencetak gol ke gawang Paris Saint-Germain di Parc des Princes, dalam laga yang menjadi momen ia mencatatkan namanya di papan skor kompetisi tersebut.

Sebelum mengalami cedera pergelangan kaki dalam laga El Clasico melawan Real Madrid, pemain tersebut telah tampil dalam 9 pertandingan musim ini, terdiri dari 8 laga di LaLiga dan satu laga di Liga Champions, dengan torehan dua gol dan dua assist.

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Espart dijadwalkan menandatangani kontrak barunya di kantor Laporta, sebelum tampil di hadapan media dan berfoto dengan jersey Barcelona bernomor 2030, dalam seremoni yang mengikuti protokol biasa untuk perpanjangan kontrak pemain tim utama.

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