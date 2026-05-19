Perombakan lini depan: Feyenoord akan mengalami kerugian besar akibat satu pemain

Selain Raheem Sterling, para penyerang Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda, dan Gonçalo Borges hampir pasti akan hengkang dari Feyenoord, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad pada hari Selasa. Terkait pemain yang terakhir disebutkan, klub asal Rotterdam tersebut tampaknya akan mengalami kerugian finansial yang cukup besar.

Dari para penyerang di Feyenoord, hanya Shaqueel van Persie dan Leo Sauer yang berbakat yang dipastikan mendapat tempat dalam skuad untuk musim mendatang.

Feyenoord ingin memetik hasil dari penampilan luar biasa Hadj Moussa dan Ueda, yang masih bisa meningkatkan nilai pasar mereka di Piala Dunia.

Borges, sama seperti Sterling, belum memberikan kontribusi yang memadai dan tampaknya akan hengkang secara diam-diam. “Bahkan pada pertandingan Minggu di Zwolle, Borges tidak turun dari bangku cadangan. Feyenoord harus bersiap menghadapi kerugian finansial sebesar 11 juta euro yang telah dibayarkan.”

Casper Tengstedt, Gaoussou Diarra, dan Aymen Sliti menghadapi musim panas yang tidak pasti. Belum jelas apa yang akan dilakukan Feyenoord terhadap ketiganya.

Pemain pinjaman

Menurut pengamat klub Mikos Gouka, Gjivai Zechiël adalah satu-satunya pemain pinjaman yang kembali dan memiliki peluang serius di Feyenoord setelah musim yang baik bersama FC Utrecht. Jan Plug dan Jaden Slory kemungkinan akan dipinjamkan ke klub lain lagi.

Plamen Andreev, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Calvin Stengs, Luka Ivanusec, dan Stéphano Carrillo tidak memiliki masa depan di Feyenoord.