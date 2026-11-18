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Ketua dewan direksi Bayern, Jan-Christian Dreesen, membela tokoh senior klub Uli Hoeneß dalam perdebatan soal Jamal Musiala, tetapi pernyataannya juga menimbulkan pertanyaan.

Hoeneß baru-baru ini menyampaikan keraguannya terhadap Musiala di Bayerischer Rundfunk karena disfungsi neurologis yang dialami sang pemain . "Dia mengidap penyakit yang tidak mudah disembuhkan, tetapi bisa cukup dikendalikan dengan obat-obatan. Namun, apakah dia akan pernah kembali memiliki kemampuan seperti dulu …" Tanpa menyelesaikan kalimat itu, Hoeneß menambahkan: "Namun, sekarang dia tetap menerima gaji. Bayangkan jika Bayern sekarang mempertanyakan kontraknya dan mengatakan: Apa yang bisa dia berikan sekarang tidak lagi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak."

Hoeneß sempat mendapat kritik publik karena lebih dulu angkat bicara dalam persoalan sensitif ini. Namun, menurut Dreesen, tokoh senior Bayern itu "menangani persoalan ini dengan sensitif", seperti yang ia tegaskan pada Rabu dalam sebuah acara Abendzeitung : "Saya kira Uli Hoeneß terutama didorong oleh satu hal: kekhawatiran terhadap klub, tetapi juga tanggung jawab terhadap pemain."

Dreesen menambahkan: "Kami semua juga punya tanggung jawab terhadap klub. Kami berharap Jamal kembali. Dia tentu akan membutuhkan waktu. Kami akan menilainya dan duduk bersama keluarga serta pihak manajemennya. Entah kami akan senang karena dia kembali menjadi Jamal yang dulu, atau jika dalam proses menuju ke sana dia menjadi sosok yang berbeda, kami harus berbicara satu sama lain." Dreesen tidak menjelaskan apa yang ingin ia bicarakan saat itu. Ia juga tidak menjelaskan kapan ia akan menganggap pembicaraan semacam itu perlu dilakukan.

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Jamal Musiala kemungkinan kembali bermain melawan Köln

Musiala menandatangani kontrak bernilai tinggi hingga 2030 pada awal 2025, yang bisa memberinya hingga 30 juta euro per musim. Beberapa bulan kemudian, tulang fibulanya patah di Piala Dunia Antarklub dan ia absen selama berbulan-bulan. Sejak kembali bermain pada awal tahun ini, Musiala belum menemukan lagi performa terbaiknya dan terus bergulat dengan berbagai cedera.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

Terakhir, pemain menyerang berusia 23 tahun itu absen sekitar tujuh pekan akibat robekan serat otot yang dialaminya saat pemanasan menjelang pertandingan tim nasional Jerman melawan Belanda pada September. Dreesen kini memperkirakan Musiala akan kembali bermain melawan 1. FC Köln: "Sejauh yang saya tahu, dia akan bermain pada Jumat."

Kembalinya Musiala sangat dibutuhkan karena saat ini tiga pemain menyerang, yakni Luis Diaz, Ismael Saibari, dan Serge Gnabry, sedang absen, begitu pula Alphonso Davies yang bisa dimainkan di berbagai posisi . Selain Musiala, Vincent Kompany juga akan kembali, seperti dikonfirmasi Dreesen . Pria Belgia berusia 40 tahun itu belakangan absen akibat dampak dari kolaps yang dialaminya, disertai iritasi selaput otak yang didiagnosis setelahnya.