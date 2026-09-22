Real Madrid meningkatkan nada kritiknya terhadap Javier Tebas, presiden Liga Spanyol "La Liga", setelah pria terakhir itu mengkritik keberatan klub atas keputusan wasit usai laga derby, dalam pernyataan yang memicu kemarahan manajemen Los Blancos.

Tebas menyerang kritik yang dilontarkan terhadap wasit, dalam sebuah unggahan di akun media sosialnya, dengan menggunakan ungkapan yang biasa ia ulang dalam mengkritik Real Madrid, di antaranya menyebut saluran klub, "Real Madrid TV", sebagai "televisi rezim", sebelum ia mengatakan: "Kalau bukan Negreira, ya wasit. Cukup dengan kebutaan ini! Alasan yang sama tidak lagi dipercaya oleh siapa pun yang punya sedikit akal sehat."

Tanggapan Real Madrid datang melalui pernyataan resmi yang bernada sangat keras, yang di dalamnya klub mengkritik apa yang mereka sebut sebagai keberlanjutan Tebas dalam menggunakan jabatannya untuk menyerang Real Madrid dan meremehkannya secara berulang.

Klub menyatakan dalam pernyataannya, "Real Madrid memandang tidak dapat diterima jika presiden Liga Spanyol menggunakan jabatan institusionalnya untuk terus meremehkan dan menyerang Real Madrid dengan cara yang ia lakukan dalam setiap intervensinya. Dan sangat mengkhawatirkan bahwa orang yang bertanggung jawab mewakili dan melindungi kepentingan seluruh klub La Liga terus-menerus sibuk dengan Real Madrid, menjadikan klub kami sebagai sasaran tetap serangan-serangan terbukanya."

Klub menambahkan: "Intervensi-intervensi terbarunya sangat berbahaya dan mengherankan, serta tidak pantas bagi seorang pejabat yang menjalankan tanggung jawabnya, setelah ia memilih untuk mengomentari sebuah artikel yang ditulis oleh jurnalis independen di sebuah media digital, sebelum mengalihkan pembicaraannya untuk menyerang klub kami, bahkan melampaui itu hingga menilai strategi olahraga kami, suatu tindakan yang sama sekali tidak bertanggung jawab."

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Real Madrid melanjutkan serangannya terhadap presiden Liga Spanyol: "Sungguh mengherankan bahwa presiden La Liga mencurahkan waktu dan akun pribadinya untuk mencoba mencemarkan citra Real Madrid secara terbuka dan terus-menerus, alih-alih berkontribusi, berdasarkan tanggung jawab jabatannya, dalam memperkuat kepercayaan terhadap institusi-institusi yang seharusnya menjamin netralitas kompetisi."

Klub menilai perilaku ini "terus merusak citra kompetisi dan sepak bola Spanyol di seluruh dunia".

Real Madrid menutup pernyataannya dengan pesan langsung kepada Liga Spanyol, dengan mengatakan: "Di tengah perilaku yang tidak pantas dan berlangsung dari waktu ke waktu ini, kami memandang bahwa sepak bola profesional di Spanyol sangat membutuhkan seorang pejabat yang mampu mengelolanya dan mengembangkan seluruh potensinya, dengan berkomitmen pada kewajiban mendasar berupa netralitas."

Klub menambahkan: "Kami membutuhkan seseorang yang menyadari sifat jabatannya, karena presiden La Liga bukanlah pemilik kompetisi, melainkan seorang pejabat yang mengelolanya untuk melayani klub-klub yang membentuknya dan mempercayakan kepemimpinannya kepadanya. Kami membutuhkan seseorang yang menjalankan tugas ini dengan integritas."

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