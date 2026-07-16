Pernyataan yang mengkhawatirkan bagi Arsenal dan City... Presiden Lille mengungkapkan sikapnya terhadap Bouadi

Meskipun nilai pasar Ayoub Bouadi melonjak tajam selama Piala Dunia 2026, dan sejumlah klub besar Eropa menunjukkan minat terhadapnya, terutama Arsenal dan Manchester City, Olivier Létang, presiden klub Lille asal Prancis, menegaskan bahwa gelandang timnas Maroko tersebut mungkin akan melanjutkan kariernya bersama tim tersebut untuk satu musim lagi.

Surat kabar Prancis "L'Équipe" melaporkan bahwa masa depan Bouadi menjadi sorotan luas, mengingat kekaguman klub-klub besar Eropa terhadap kemampuannya, sambil mencatat bahwa spekulasi mengenai nilai pasarnya yang mencapai 100 juta euro mungkin akan mengubah dinamika.

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Namun, Litang menjelaskan posisi klub terkait sang pemain, dengan mengatakan: “Saya tidak pernah membicarakan angka-angka. Namun, saat ini hanya ada sedikit sekali klub yang mampu merekrut pemain sekelas Ayoub, yang usianya baru 18 tahun.”

Mengenai lingkungan mana yang akan lebih baik baginya untuk terus tumbuh dan berkembang, presiden Lille mengatakan dalam pernyataan pers: “Kami bertemu setelah dia kembali dari Piala Dunia, dan dia terikat kontrak dengan kami hingga tahun 2029. Saya tidak bisa mengungkapkan apa yang dibicarakan di antara kami. Segalanya masih mungkin, tetapi menurut saya, dia harus tetap bersama kami satu musim lagi.”

Ia menambahkan: “Keyakinan saya adalah ada peluang yang sangat besar baginya untuk tetap bersama kami, dan dia akan sangat senang dengan hal itu… Hingga saat ini, saya belum melakukan negosiasi apa pun, karena saya menolak untuk terlibat dalam pembicaraan apa pun dengan klub-klub yang mampu membayar nilai transfernya, dan yang saya sampaikan kepada semua orang adalah tidak perlu terburu-buru.”

Dia melanjutkan: “Kami sangat tenang, dan Ayoub juga sangat tenang serta bahagia di sini, dan ini mencerminkan posisi serta kekuatan klub saat ini. Kami akan mengevaluasi kembali situasinya berdasarkan apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan.. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, meskipun saya yakin, sekali lagi, peluangnya untuk tetap bersama kami sangat besar. Dan jika pada akhirnya dia pergi, kita harus siap, dan mempersiapkan diri dengan cara yang tepat.”