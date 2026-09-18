Dalam acara Sky "Meine Geschichte", wakil presiden DFB menjawab ya atas pertanyaan pembawa acara Riccardo Basile apakah ia pernah memikirkan penunjukan Tuchel di kursi pelatih tim nasional Jerman.

"Ya, bukan pada musim panas. (...). Tapi idenya memang sempat saya punya," kata Watzke dan menegaskan: "Kami tersingkir dengan cukup menyedihkan di Qatar. Lalu? Dalam satu malam atau dua malam, tentu Anda mulai berpikir, apa yang bisa terjadi sekarang?" Mengapa ia tidak mendorong pelatih timnas Inggris saat ini itu sebagai pengganti Hansi Flick? Pria yang kini berusia 67 tahun itu memang sudah bekerja untuk DFB sejak Januari 2022, tetapi saat itu ia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, setelah Jerman gagal lolos dari fase grup Piala Dunia untuk kedua kalinya secara beruntun di Qatar.

"Saat itu Oliver Bierhoff masih ada, sekarang Rudi Völler. Itu bukan keputusan saya soal siapa yang menjadi pelatih timnas," kata Watzke, lalu menjelaskan: "Tetapi sikap dasarnya memang sederhana: kami lanjut dengan Hansi Flick. Dan Hansi adalah pelatih yang luar biasa, Anda bisa lihat sekarang apa yang ia lakukan di Barcelona." Namun, Watzke sudah punya "perasaan" bahwa setelah "kegagalan seperti itu" semuanya bisa menjadi sulit. "Belakangan saya mungkin juga terbukti benar, pertandingan-pertandingan setelah itu juga merupakan bencana!"

Mengapa Thomas Tuchel dan Hans-Joachim Watzke berselisih?

Meski demikian, skenario yang dipikirkan Watzke soal Tuchel tetap mengejutkan. Hubungan antara bos lama Borussia Dortmund itu dan mantan pelatih BVB tersebut sudah lama dianggap retak. Latar belakang perselisihan itu adalah serangan terhadap bus tim klub Bundesliga tersebut saat dalam perjalanan menuju perempat final Liga Champions melawan AS Monaco pada April 2017. Tuchel, yang saat itu masih menjabat, kemudian menggambarkannya seolah Watzke yang memutuskan bahwa timnya tetap harus bermain. Padahal, beberapa pemain disebut memutuskan sendiri untuk bermain.

UEFA saat itu menjadwalkan ulang pertandingan ke hari berikutnya pada pukul 18.45. Jika tidak bertanding, kemungkinan besar itu berarti kekalahan otomatis. Di sisi lain, beberapa pemain seperti kapten saat itu Marcel Schmelzer atau Nuri Sahin belakangan juga mengungkapkan bahwa setelah serangan tersebut mereka tidak bisa memikirkan sepakbola. BVB kalah 2-3 dan tersingkir dari kompetisi antarklub elite Eropa itu setelah kalah 1-3 pada leg kedua.

Ketika ditanya apakah gambaran dari Tuchel itu secara pribadi merupakan "kekecewaan manusiawi terbesar" baginya, Watzke menjawab: "Pokoknya itu salah satu yang besar. Ya! Ya!" Berapa lama ia terus memikirkan bahwa dirinya digambarkan di publik dengan citra yang tidak sesuai kenyataan? "Itu jadi masalah besar, karena kalau proses internal itu tidak lagi Anda simpan sendiri, melainkan semuanya keluar dan bahkan terdistorsi. Tetapi saya menyadari, apa pun yang saya katakan atau apa pun yang dikatakan orang lain. Memang ada kalangan tertentu yang menginginkan itu. Bahwa itu sangat cocok dengan gambaran seorang pejabat sepakbola tanpa jiwa yang menyuruh para pemain apa yang harus mereka lakukan. Itu memang sangat pas dengan citra tersebut."

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Apakah Hans-Joachim Watzke dan Thomas Tuchel sudah berdamai?

Watzke menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan perjuangan batin untuk memaafkan Tuchel. "Ini juga bukan soal memaafkan atau tidak memaafkan. Saya sampai sekarang tetap menganggap Tuchel sebagai pelatih yang luar biasa," katanya, lalu menambahkan: "Pada saat itu kami memang punya perbedaan yang sangat besar, itu jelas. Tetapi pada akhirnya hidup terus berjalan. Dan kalau kami bertemu hari ini: kami bicara dengan baik, kami berbincang. Dan ketika orang-orang Inggris bertanya kepada saya apa pendapat saya tentang Tuchel, saya hanya bilang: kalian bisa ambil dia tanpa ragu. Kalian akan mendapatkan salah satu pelatih terbaik. Thomas Tuchel juga berada di bawah tekanan maksimal."

Tekanan itu, jelas Watzke, "dibebankan kepada dirinya sendiri" oleh Tuchel. "Dan seperti yang saya katakan, pada akhirnya bahkan belakangan pun saya tetap menghormati itu, karena saya tidak tahu apakah, ketika Anda duduk di dalam bus pada saat itu, segala sesuatu terasa berbeda bagi Anda, dan itu memang harus dihormati."

BVB memang menutup musim 2017 dengan nada yang lebih menenangkan lewat kemenangan di ajang piala, tetapi perpisahan dengan Tuchel tetap terjadi. Setelah menangani PSG, Chelsea, dan Bayern Munich, pria 53 tahun itu mengambil alih tim nasional Inggris pada 2025. Sementara itu, Watzke memainkan peran penting dalam penunjukan Jürgen Klopp sebagai pengganti Julian Nagelsmann setelah Piala Dunia 2026.



