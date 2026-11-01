Bagikan Ikuti GOAL di Google

Romeo Lavia menyebut kemenangan 2-0 Chelsea atas Manchester United sebagai pernyataan tegas tentang ambisi mereka untuk sisa musim Liga Primer. Gelandang asal Belgia itu memainkan peran penting di Stamford Bridge saat Chelsea menghapus kepahitan akibat tersingkir dari kompetisi piala baru-baru ini.

Iklan

Bangkit dari kekecewaan di ajang piala

Chelsea kembali meraih kemenangan dengan penampilan meyakinkan pada Sabtu, mengalahkan United di Stamford Bridge berkat permainan disiplin dan penuh energi. Kemenangan itu menjadi respons yang dibutuhkan Chelsea setelah menjalani pekan yang sulit menjelang laga melawan United. Kekalahan dari Tottenham di Premier League disusul dengan tersingkirnya Chelsea secara menyakitkan dari Carabao Cup lewat adu penalti melawan Liverpool. Kemenangan pada kesempatan pertama setelah dua kekalahan tersebut memulihkan kepercayaan diri tim dan membawa Chelsea kembali ke posisi yang menjamin tiket ke Champions League.

"Ini pertandingan yang sangat penting dan kemenangan yang penting. Menurut saya, kerja sama tim kami luar biasa. Semua pemain, dari mereka yang menjadi starter hingga yang masuk sebagai pengganti, terlibat penuh. Menurut saya, itu menunjukkan hal positif untuk menghadapi tantangan berikutnya. Cukup jelas bahwa peluang yang mereka dapatkan pada babak pertama berasal dari kesalahan kami. Terkadang kami sedikit terburu-buru saat menguasai pertandingan. Jadi, pesannya hanya memperbaiki detail kecil itu pada babak kedua dan tidak mengubah hal lainnya," jelas Lavia di laman resmi klub.

Penampilan gemilang di lini tengah amankan poin penting

Gol pembuka tercipta tak lama setelah jeda ketika Lavia menghentikan serangan United dengan tekel yang tepat waktu. Gelandang itu langsung memberikan bola kepada Morgan Rogers, yang menerobos jantung pertahanan tim tamu sebelum menuntaskannya dengan penyelesaian klinis. Cole Palmer kemudian menggandakan keunggulan lewat titik penalti untuk memastikan kemenangan yang pantas bagi tim asal London itu.

Bagi Lavia, laga tersebut menjadi keberhasilan pribadi saat ia terus memantapkan posisinya di susunan pemain inti setelah periode sulit ketika harus menepi. "Saya ingin mengatakan bahwa tugas saya adalah mempermudah pekerjaan para pemain di depan saya dan semua orang di sekitar saya. Jadi, saya senang bisa melakukan itu dan membantu tim meraih kemenangan yang bagus. Saya merasa sangat nyaman. Seperti yang selalu saya katakan, selama berminggu-minggu ada banyak kerja keras bersama semua orang di klub, di tempat latihan, yang tidak terlihat. Jadi, saya sangat senang semua itu membuahkan hasil dan semoga terus berlanjut seperti ini," ujar Lavia.

Iklan Iklan

Pertahanan kokoh dan disiplin taktik

Salah satu aspek penting kemenangan tersebut adalah keberhasilan menjaga gawang tetap bersih, yang telah ditekankan Xabi Alonso sebagai prioritas setelah sejumlah kelengahan di lini pertahanan belakangan ini. Dengan memperketat pertahanan pada babak kedua dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu, Chelsea membatasi United pada upaya-upaya spekulatif dan mempertahankan kendali di lini tengah. Kerja sama Lavia dengan rekan-rekannya di lini tengah memberikan stabilitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan keunggulan hingga akhir laga, sekaligus menunjukkan kematangan yang terkadang tidak terlihat dalam laga-laga besar sebelumnya musim ini.

"Menurut saya, kami berhasil melakukannya dan juga menjaga gawang tetap bersih, jadi ini kemenangan yang sangat bagus. Kami sangat senang dengan kemenangan ini, tetapi kami tidak ingin terlalu memikirkannya. Kami sangat fokus dan tahu bahwa ini sebuah proses. Ini hari yang baik, tetapi penampilan seperti ini menunjukkan kemampuan kami," tambah pemain asal Belgia itu.

Membangun momentum menuju musim dingin

Setelah Lavia dua kali bermain selama 90 menit penuh hanya dalam empat hari, kekhawatiran soal kebugarannya tampaknya telah berlalu. Chelsea kini meraih tiga kemenangan dari empat laga liga terakhir, rangkaian hasil yang membuat mereka tetap bersaing ketat untuk finis di empat besar. Chelsea kini memiliki satu pekan penuh tanpa pertandingan untuk berlatih, menata kembali tim, menyempurnakan detail taktik, dan membangun momentum menjelang laga berikutnya di kasta tertinggi. Fokus mereka tertuju pada lawatan ke utara untuk menghadapi Sunderland pada 8 November. Di sana, tim berharap dapat menerjemahkan tujuh hari persiapan intensif menjadi penampilan meyakinkan dan membawa pulang tiga poin.