Pernyataan Wellenreuther ini memicu konflik aneh antara St. Juste dengan dokter klub Feyenoord

Insiden yang ramai dibicarakan antara Jeremiah St. Juste dan Joost van der Hoek, dokter klub Feyenoord, kini telah mereda, demikian dilaporkan Mikos Gouka dari Algemeen Dagblad. Pengamat Feyenoord ini telah menyelidiki mengapa St. Juste tiba-tiba berselisih dengan dokter klub saat menangani cedera Timon Wellenreuther dalam pertandingan melawan Fortuna Sittard (kemenangan 1-2).

Insiden tersebut terjadi pada menit ke-76, saat kiper Wellenreuther tergeletak di lapangan dalam kondisi terguncang setelah mendapat tendangan keras dari penyerang Fortuna Sittard, Paul Gladon, yang mendapat kartu merah. Dokter klub Joost van der Hoek bergegas ke lapangan bersama fisioterapis untuk memberikan pertolongan. Bahkan sebelum ia bisa mencapai kiper tersebut, ia disingkirkan ke pinggir lapangan oleh St. Juste. Bek Feyenoord itu bahkan sempat mencengkeram kerah dokter tersebut dengan keras.

Menurut jurnalis Mikos Gouka, ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat kini telah mereda. Tak lama setelah peluit akhir dibunyikan, St. Juste dan Van der Hoek dilaporkan telah membicarakan insiden tersebut.

Menurut Gouka, Wellenreuther segera memberi tahu rekan-rekannya di lapangan bahwa tidak ada masalah serius. Kiper tersebut dilaporkan telah menenangkan rekan-rekannya, St. Juste dan Givairo Read, bahkan sebelum tim medis tiba. Karena Feyenoord saat itu tertinggal, St. Juste ingin pertandingan dilanjutkan secepat mungkin.

Namun, pernyataan St. Juste bahwa tidak ada cedera yang berarti tidak meyakinkan dokter klub Feyenoord. Hal itu menyebabkan terjadinya dorongan dan tarikan yang terlihat jelas, sesuatu yang tidak dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima di dalam klub.

Pelatih Robin van Persie menanggapi insiden tersebut dengan santai setelah pertandingan. “Saya memang melihat bagian terakhirnya, mereka sedang berpelukan sebentar,” jelasnya dengan nada yang agak meredam. Menurut Van Persie, dokter klub hanya ingin menjalankan tugasnya, sementara St. Juste lebih ingin menjaga tempo pertandingan.

Tindakan St. Juste menimbulkan pertanyaan tentang perannya dalam tim. Di dalam Feyenoord, tindakan St. Juste dianggap tidak pantas, tetapi menurut Gouka, ketegangan sudah mereda setelah bek dan dokter klub tersebut menyelesaikan konflik mereka.

Kenneth Perez tidak segan-segan mengkritik sang bek dalam analisanya pada Minggu malam. “Saya merasa ini benar-benar titik terendah. Feyenoord harus benar-benar bertindak, tapi saya rasa mereka tidak akan melakukannya,” kata analis tersebut dalam program Dit was het Weekend di ESPN. “Ini benar-benar di bawah standar. Dia mencoba menampilkan diri sebagai pemimpin, tetapi dia hanyalah pemain sepak bola biasa yang duduk di bangku cadangan. Tolonglah.”