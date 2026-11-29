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Kartu merah Joshua Kimmich? Bisa terjadi. Hasil 0-0 yang kurang meyakinkan di markas HSV? "Luar biasa!" Pernyataan Uli Hoeneß pada Minggu itu mencuri perhatian dan semuanya punya satu tujuan: persatuan, ketenangan, dan perdamaian.

Beberapa hari terakhir benar-benar penuh gejolak bagi Bayern. Di satu sisi, ada rentetan cedera yang luar biasa. Setelah Harry Kane, Ismael Saibari (keduanya mengalami robekan ligamen sindesmosis), Jamal Musiala (robekan serat otot), dan Manuel Neuer (cedera tendon), kini giliran Konrad Laimer yang mengalaminya.

Pemain Austria yang hampir selalu tampil itu masuk daftar pemain yang cedera jangka panjang setelah mengalami "cedera dislokasi tendon pada pergelangan kaki kanan" saat menghadapi HSV pada Sabtu. Kondisi itu semakin memperparah masalah ketersediaan pemain Vincent Kompany.

Dengan mempertimbangkan situasi itu pula, Uli Hoeneß ingin memuji para pemain Bayern yang masih bisa tampil. Saat menghadapi HSV, mereka juga harus bermain tanpa Michael Olise, Serge Gnabry, dan Alphonso Davies, meski hanya meraih hasil 0-0 yang kurang meyakinkan di Hamburg.

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"Saya mengucapkan selamat kepada tim. Saya melihat penampilan yang luar biasa dari sisi perjuangan, terutama saat kami kekurangan pemain. Jangan lupa, setelah Konrad Laimer cedera, kami harus bermain tanpa sembilan pemain andalan," tegas Hoeneß.

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Uli Hoeneß bersikap lunak terhadap Joshua Kimmich

Alih-alih mengecam Kimmich, wakil kapten yang pada pertengahan pekan masih begitu kritis, atas kartu merah akibat tindakan kasarnya menjelang jeda yang menurut Kimmich sendiri "sama sekali tidak dapat dimaafkan", tokoh berpengaruh klub itu memilih bersikap lunak. "Setiap orang boleh melakukan kesalahan sesekali. Dengan itu, persoalannya selesai," kata Hoeneß tentang kesalahan Kimmich pada Sabtu.

Padahal, pada pertengahan pekan pemain berusia 31 tahun itu sendiri tidak menunjukkan banyak kelonggaran terhadap jajaran pimpinan klub. Setelah Bayern kalah 1-2 dari Lille di Liga Champions, ia mengkritik mereka secara terbuka terkait persoalan Jamal Musiala. Menurutnya, sikap para petinggi Bayern terhadap Musiala di hadapan publik "tidak mencerminkan Bayern".

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Hoeneß sendiri pertama kali memicu perdebatan mengenai gaji sangat besar pemain menyerang yang sangat berbakat tetapi terus didera masalah itu, yang menurutnya saat ini tidak lagi dapat dibenarkan oleh performa sang pemain, melalui pernyataan kontroversial di Bayerischer Rundfunk pada awal November. Karl-Heinz Rummenigge kemudian melontarkan kritik yang jauh lebih keras pada Jumat, di sela-sela hasil imbang 1-1 Bayern melawan 1. FC Köln.

"Sudah diketahui bahwa dia punya masalah kesehatan. Juga sudah diketahui bahwa kontraknya mencakup jumlah uang yang sangat besar," kata Rummenigge merujuk pada disfungsi neurologis yang didiagnosis pada Musiala pada April 2025 dan menyebabkan episode absans singkat. "Apa yang kami ketahui sayangnya mengindikasikan bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang sering ia tunjukkan di stadion ini."

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Karena itu, mereka harus "berbicara dengan pemain, keluarganya, dan terutama agensinya, karena, dengan segala hormat, jumlah sebesar itu tidak lagi bisa dipertahankan," lanjut Rummnigge, yang bahkan ditanya soal kemungkinan penjualan Musiala. "Saya tidak bisa membayangkan Jamal ingin meninggalkan klub, atau ada klub lain yang akan membelinya dalam kondisi seperti ini," jawab Rummenigge.

Pernyataan Rummenigge membuat situasi seputar kondisi dan kontrak Musiala meningkat sedemikian rupa hingga para perwakilannya datang ke Säbener Straße pada Selasa lalu untuk menghadiri pertemuan guna meredakan ketegangan. Keesokan harinya, Kimmich mengkritik perilaku para petinggi klub, tetapi tampaknya terutama mengarahkan kritiknya kepada Rummenigge.

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Menurut Kimmich, pernyataan Rummenigge "sama sekali tidak dapat diterima": "Tidak boleh sampai persoalan itu dibebankan kepada seorang pemain." Menurut kicker , kata-kata Kimmich sama sekali tidak mengganggu Hoeneß. Bagaimanapun, sebagai kapten, ia "tentu saja" boleh membela tim. Namun, gelandang pengatur permainan itu kemungkinan besar akan absen membela Bayern di Bundesliga hingga akhir tahun karena harus menjalani skorsing tiga pertandingan.

Getty Images

Uli Hoeneß memperingatkan para pesaing Bayern

Sementara itu, Bayern diperkirakan setidaknya bisa kembali mengandalkan Serge Gnabry, Alphonso Davies, dan Michael Olise menjelang akhir tahun. Gnabry dan Davies sudah kembali berlatih bersama tim pada Jumat setelah pulih dari cedera otot. Olise, yang mengalami memar kaki menyakitkan saat melawan 1. FC Köln, diharapkan kembali masuk skuad untuk laga Piala DFB melawan Hertha BSC pada Selasa mendatang atau pertandingan liga melawan SC Paderborn pada Jumat berikutnya.

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Membatasi kerugian kini menjadi semboyan di Säbener Straße. Bayern juga harus mencari cara untuk tetap meraih hasil yang terhormat di Bundesliga dan fase liga Liga Champions, sebelum kembali bersaing pada tahun baru dengan para pemain yang pulih dan tenaga segar. Di Bundesliga, selisih mereka dari pemuncak klasemen Borussia Dortmund bisa melebar menjadi empat poin pada Minggu malam. Di Liga Champions, mereka tertinggal dua poin dari posisi kedelapan, yang memberikan tiket langsung ke babak 16 besar.

"Saya sangat yakin kami akan keluar dari rentetan kesialan ini dengan lebih kuat. Kalau itu terjadi, beberapa pihak harus bersiap menghadapi kami," demikian Hoeneß memperingatkan para pesaing yang mungkin sudah berharap banyak melihat kesulitan Bayern.