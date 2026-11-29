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Kartu merah Joshua Kimmich? Bisa terjadi. Hasil 0-0 yang kurang memuaskan di markas HSV? "Luar biasa!" Pernyataan Uli Hoeneß pada Minggu ini punya satu tujuan: persatuan, ketenangan, dan perdamaian.

FC Bayern benar-benar sedang melewati hari-hari yang penuh gejolak. Salah satu penyebabnya adalah nasib buruk luar biasa terkait cedera yang, setelah menimpa Harry Kane, Ismael Saibari (keduanya mengalami robekan ligamen sindesmosis), Jamal Musiala (robekan serat otot), dan Manuel Neuer (cedera tendon), kini juga menimpa Konrad Laimer.

Pemain Austria yang hampir selalu tampil itu mengalami "cedera dislokasi tendon pada pergelangan kaki kanan" saat menghadapi HSV pada Sabtu. Ia pun masuk daftar pemain yang harus absen lama, sehingga masalah ketersediaan pemain yang dihadapi Vincent Kompany kian memburuk secara drastis.

Dengan mempertimbangkan situasi itu, Uli Hoeneß ingin memberikan pujian kepada para pemain Bayern yang masih tersedia dan bisa tampil. Saat menghadapi HSV, mereka juga harus bermain tanpa Michael Olise, Serge Gnabry, dan Alphonso Davies, meski hanya meraih hasil 0-0 yang kurang memuaskan di Hamburg .

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"Saya mengucapkan selamat kepada tim. Saya melihat penampilan yang luar biasa dalam hal perjuangan, terutama saat bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Jangan lupa bahwa setelah Konrad Laimer absen, kami harus bermain tanpa sembilan pemain penting," tegas Hoeneß.

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Uli Hoeneß bersikap lunak terhadap Joshua Kimmich

Alih-alih mengecam wakil kapten Kimmich, yang masih melontarkan kritik pada pertengahan pekan, atas kartu merahnya akibat tindakan kasar sesaat sebelum turun minum, yang menurut Kimmich sendiri "sama sekali tidak dapat dimaafkan" , tokoh berpengaruh di klub itu justru bersikap lunak. "Setiap orang boleh melakukan kesalahan sesekali. Dengan begitu, persoalannya selesai," kata Hoeneß mengenai kesalahan Kimmich pada Sabtu.

Padahal, pemain berusia 31 tahun itu sendiri tidak menunjukkan banyak kelunakan terhadap pimpinan klub pada pertengahan pekan. Ia mengecam mereka secara terbuka terkait persoalan Jamal Musiala setelah Bayern kalah 1-2 dari Lille di Liga Champions. Menurutnya, sikap para petinggi Bayern terhadap Musiala di hadapan publik "tidak mencerminkan Bayern".

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Hoeneß sendiri pertama kali memicu perdebatan mengenai gaji yang sangat besar pemain menyerang berbakat yang tengah banyak menghadapi kesulitan itu , yang saat ini dinilai tidak lagi dapat dibenarkan oleh penampilannya, melalui pernyataan kontroversial di Bayerischer Rundfunk pada awal November . Karl-Heinz Rummenigge kemudian melontarkan kritik yang jauh lebih keras pada Jumat, di sela-sela laga Bayern yang berakhir 1-1 melawan 1. FC Köln.

"Sudah diketahui bahwa ia memiliki masalah kesehatan. Sudah diketahui pula bahwa kontraknya mencakup jumlah yang sangat besar," kata Rummenigge merujuk pada disfungsi neurologis yang didiagnosis pada Musiala pada April 2025 , yang menyebabkan episode hilangnya kesadaran sesaat. "Sayangnya, apa yang kami ketahui menunjukkan bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang sering ia tunjukkan di stadion ini."

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Karena itu, pihak klub harus "berbicara dengan pemain, keluarganya, dan terutama agensinya, karena dengan segala hormat, jumlah-jumlah tersebut tidak lagi dapat dibenarkan," lanjut Rummnigge, yang bahkan ditanya tentang kemungkinan Musiala dijual. "Saya tidak bisa membayangkan Jamal ingin meninggalkan klub atau ada klub lain yang akan membelinya dalam kondisi seperti ini," jawab Rummenigge.

Akibat pernyataan Rummenigge, situasi seputar kondisi dan kontrak Musiala memanas sedemikian rupa hingga para agennya datang ke Säbener Straße pada Selasa lalu untuk pertemuan guna meredakan ketegangan. Keesokan harinya, Kimmich mengecam sikap para petinggi klub, tetapi tampaknya terutama membidik Rummenigge.

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Menurutnya, pernyataan Rummenigge "sama sekali tidak dapat diterima": "Jangan sampai hal itu dilakukan dengan mengorbankan seorang pemain." Menurut kicker , Hoeneß sama sekali tidak terganggu oleh perkataan Kimmich. Bagaimanapun, sebagai kapten, ia "tentu saja" boleh membela tim. Namun, gelandang pengatur permainan itu kemungkinan besar akan absen membela Bayern di Bundesliga hingga akhir tahun karena harus menjalani skorsing tiga pertandingan.

Getty Images

Uli Hoeneß memperingatkan para pesaing Bayern

Sementara itu, Bayern setidaknya diperkirakan bisa kembali mengandalkan Serge Gnabry, Alphonso Davies, dan Michael Olise dalam rangkaian laga menjelang akhir tahun. Gnabry dan Davies sudah kembali berlatih bersama tim pada Jumat setelah pulih dari cedera otot. Olise, yang mengalami memar kaki yang menyakitkan saat melawan 1. FC Köln, diharapkan kembali masuk skuad untuk menghadapi Hertha BSC di Piala DFB pada Selasa mendatang atau SC Paderborn di liga pada Jumat berikutnya.

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Kini, fokus di Säbener Straße adalah membatasi dampak buruk situasi ini. Bayern juga harus berupaya meraih hasil yang cukup baik di Bundesliga dan fase liga Liga Champions, sebelum kembali bersaing dengan para pemain yang pulih dan tenaga segar pada tahun baru. Selisih Bayern dari pemuncak klasemen Bundesliga, Borussia Dortmund, bisa melebar menjadi empat poin pada Minggu malam. Di Liga Champions, mereka tertinggal dua poin dari posisi kedelapan, yang memberikan tiket langsung ke babak 16 besar.

"Saya sangat yakin kami akan keluar dari rentetan nasib buruk ini dengan lebih kuat. Kalau itu terjadi, beberapa pihak harus bersiap menghadapi kami," Hoeneß memperingatkan para pesaing yang mungkin sudah berharap banyak setelah melihat kesulitan Bayern.