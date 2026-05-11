Pernyataan tentang Van Persie langsung dibantah: 'Dia sama sekali tidak melakukannya dengan baik'

Wim Kieft memuji Robin van Persie dalam podcast KieftJansenEgmondGijp pada hari Senin. Menurutnya, pelatih Feyenoord itu tampil mengesankan dalam laga kandang melawan AZ pada hari Minggu.

''Saya merasa Van Persie bermain dengan baik. Juga terlihat lega,'' kata Kieft merujuk pada keberhasilan Feyenoord mengamankan posisi kedua di klasemen Eredivisie, yang memastikan tim tersebut akan berlaga di Liga Champions musim depan.

''Tidak marah atau kecewa karena Dick Advocaat bergabung. Itu berjalan sangat alami. Dia juga sama sekali tidak menyinggung hal itu. Dan kemungkinan besar Van Persie masih akan berada di sana tahun depan,'' kata analis asal Haarlem itu, yang memperkirakan Van Persie akan tetap menjadi pelatih kepala Feyenoord.

''Saya pikir dia telah tampil baik dalam hal penampilan dan karisma,'' sambung rekan diskusi Rob Jansen. Presenter Michel van Egmond sama sekali tidak setuju. ''Tidak, bro. Van Persie kan tidak tampil baik dalam hal penampilan.''

“Cara dia menampilkan diri sebagai pribadi, luar biasa,” Jansen tetap pada pendapatnya tentang pelatih Feyenoord itu. “Dan bahwa dia sangat dekat dengan Dennis te Kloese, menjadi bukti sikap terakhirnya.”

“Dan meskipun Te Kloese profesional dan berpengalaman, kritik di level itu tidak menyenangkan. Sedikit orang yang bisa menahannya. Dan itu terlihat dari reaksi Te Kloese yang menunjukkan emosi. Dan hal itu disambut oleh penonton. Saya sungguh-sungguh mendoakan yang terbaik untuknya,” kenang Jansen tentang adegan-adegan setelah pertandingan Feyenoord melawan AZ.

''Ini sudah berlangsung sangat lama, pelepasan emosinya sangat besar,'' kata Te Kloese yang emosional kepada ESPN, sambil berusaha menahan air mata. ''Ini adalah tahun yang sulit.''