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Pernyataan mengejutkan Uli Hoeneß tentang Jamal Musiala menyita perhatian. Lothar Matthäus lebih melihatnya sebagai dorongan ketimbang kritik.

Dalam acara Sky90, mantan pemain timnas Jerman itu menduga sosok berpengaruh di FC Bayern Munich tersebut sama sekali tidak bermaksud menyerang Musiala, melainkan ingin memberinya motivasi tambahan.

"Dia sedikit menyindir. Kita tidak bisa hanya terus melindunginya, dia juga harus sesekali berjuang menghadapi hambatan. Saya rasa Uli sengaja menciptakan hambatan itu lewat pernyataannya. Menurut saya, tidak masalah dia mengatakan hal seperti itu, karena kita tidak bisa terus memperindah keadaan dan sekadar menunggu sampai dia kembali. Dia harus menunjukkannya sekarang. Dia harus melewati ini," jelas Matthäus.

Sebelumnya, dalam acara BR "Sonntags-Stammtisch", Hoeneß menyatakan keraguan besar apakah Musiala bisa kembali menjadi pemain yang mampu membuat perbedaan bagi FC Bayern Munich. "Kami berada dalam dilema. Dia mengidap penyakit yang tidak mudah disembuhkan, tetapi cukup bisa dikendalikan dengan obat-obatan. Namun, apakah dia akan pernah kembali memiliki kemampuan seperti dulu …"

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Setelah cedera parahnya saat Piala Dunia Antarklub pada musim panas 2025, Musiala berulang kali mengalami kemunduran dan sejak akhir September bergulat dengan robekan serat otot. Selain itu, setelah ia dua kali kolaps selama persiapan menghadapi musim ini, terungkap bahwa pemain timnas Jerman tersebut mengalami disfungsi neurologis yang menyebabkan episode absans singkat yang bersifat sementara, tetapi dapat ditangani dengan baik. Absans merupakan salah satu bentuk kejang epilepsi.

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Menurut Matthäus, yang terpenting sekarang adalah Musiala bisa kembali ke lapangan dan menemukan lagi performa terbaiknya: "Semua orang berharap Jamal kembali. Dan pada akhirnya, itulah yang disampaikan Uli dengan sangat jelas dalam pernyataannya. Dia mungkin ingin sedikit memacu Jamal agar bekerja keras dalam beberapa pekan dan bulan ke depan, lalu kembali seperti dulu. Jika saya berada dalam situasi Jamal Musiala, itu sudah cukup menjadi motivasi untuk menunjukkan kepada Uli: Saya sudah kembali. Dan Uli akan menjadi orang yang paling senang, karena Jamal kembali menjadi aset bagi Bayern Munich."

Kapan Jamal Musiala kembali dari cedera?

Matthäus sudah mengutarakan kecurigaannya pekan lalu bahwa masalah yang kini dihadapi Musiala lebih dari sekadar robekan serat otot biasa. Kini ia kembali menegaskannya. Pemegang rekor penampilan terbanyak bersama timnas Jerman itu tidak percaya bahwa cedera tersebut hanya cedera otot ringan, "seperti yang disampaikan kepada publik. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sebab, robekan serat otot tidak membuatmu absen selama tujuh pekan. Mungkin terjadi robekan serat otot kedua, mungkin cederanya lebih parah."

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Musiala dijadwalkan kembali ke lapangan setelah jeda internasional mendatang, pada akhir bulan ini, ketika Bayern menghadapi 1. FC Köln pada 21 November. Menurut Hoeneß, pelatih Vincent Kompany, yang baru-baru ini sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari akibat iritasi selaput otak, juga bisa kembali mendampingi tim di pinggir lapangan saat itu.

Musiala baru tampil dalam empat pertandingan musim ini. Dalam kemenangan telak 7-0 atas Union Berlin, ia mencatatkan satu gol dan satu assist, tanpa kontribusi gol lainnya.