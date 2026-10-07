Pernyataan panjang yang dirilis Cristiano Ronaldo pada Selasa malam kemarin tidak berhasil meredakan ketegangan di dalam Portugal, bahkan justru memperdalam perpecahan seputar bintang bersejarah timnas tersebut, setelah ia mengungkap detail perselisihannya dengan pelatih Jorge Jesus, menyusul kepergiannya dari kamp "Seleção" dalam kondisi marah.

Kasus Ronaldo masih menghiasi halaman utama media Portugal, setelah pemain berusia 41 tahun itu memilih merilis pernyataan panjang yang nyaris seperti sebuah kisah lengkap, lewat pernyataan tersebut ia mencoba memaparkan versinya mengenai apa yang terjadi, setelah ia duduk di bangku cadangan menghadapi Norwegia, kemudian melakukan pemanasan tanpa tampil dalam pertandingan.

Menurut versi Ronaldo, Jesus adalah pihak yang bertanggung jawab atas krisis ini, setelah kedua pihak sepakat bahwa sang pelatih akan memberikan penjelasan di hadapan media terkait insiden tersebut, hal yang tidak terjadi, sehingga perselisihan di antara keduanya kian memburuk.

Pernyataan Ronaldo Memicu Krisis

Meski Ronaldo menegaskan dalam pernyataannya bahwa ia tidak berpikir untuk pensiun dari tim nasional, serta membiarkan pintu terbuka untuk kembali ke timnas, langkahnya itu tidak membawa ketenangan pada polemik yang ada, malah ikut menyulut lebih banyak kritik terhadap dirinya.

Reaksi di media sosial mencerminkan rasa sedih di sebagian suporter Portugal, yang berharap akhir yang berbeda bagi perjalanan Ronaldo bersama timnas setelah lebih dari dua dekade penuh prestasi dan kenangan.

Perbandingan dengan Lionel Messi semakin memperkeras kritik, setelah perpisahan bintang Argentina itu dengan timnas negaranya berlangsung di tengah suasana haru dan penghormatan luas, sementara Ronaldo justru mendapati dirinya berada di tengah krisis besar dengan tim pelatih dan federasi Portugal.

Menurut laporan yang dirilis jaringan "Foot Mercato", intensitas kritik di sejumlah media Portugal sampai pada taraf menggambarkan pernyataan Ronaldo sebagai sesuatu yang terlepas dari realitas.

"Keangkuhan Ronaldo Bahkan Melupakan Eusébio"

Surat kabar "O Jogo" menjadi salah satu media yang paling kritis terhadap Ronaldo, di mana salah satu penulisnya mempertanyakan bagaimana sang pemain dan tim pribadinya, yang mencakup pegawai dari klub Al Nassr dan lainnya, bisa mengira bahwa pelatih timnas akan pergi ke ruang konferensi pers untuk membacakan pernyataan yang memuat delapan poin yang disampaikan Ronaldo.

Sang penulis secara khusus menyoroti poin keenam dari pernyataan Ronaldo, di mana ia membandingkan dirinya dengan dua legenda, Pelé dan Maradona.

Ia menulis dengan nada kritis: "Keangkuhan Ronaldo bahkan melupakan Eusébio. Semuanya hanya soal keangkuhan."

Sang penulis menilai Ronaldo menempatkan dirinya sebagai pusat persoalan demi menyasar Jesus dan Pedro Proença, presiden Federasi Sepak Bola Portugal, namun ia melangkah lebih jauh dengan menganggap bahwa apa yang terjadi bisa menjadi akhir perjalanan sang pemain bersama timnas.

Timnas Portugal adalah Pihak yang Paling Dirugikan

Meski ada perpecahan seputar Ronaldo, ada satu titik yang tampaknya menjadi kesepakatan di Portugal, yaitu bahwa tim nasional adalah pihak yang paling dirugikan dari krisis ini.

Kasus ini mencoreng suasana kamp timnas, pada saat belum ada satu pun rekan setim Ronaldo yang sampai sekarang tampil membelanya atau menyatakan dukungan secara terbuka sejak pernyataannya dirilis.

Publik Portugal pun terbelah soal masa depan sang kapten timnas.

Dalam jajak pendapat yang dirilis surat kabar "A Bola", sebanyak 71% peserta menilai Ronaldo tidak akan bisa kembali ke timnas, sementara 6% membelanya dan menimpakan tanggung jawab krisis kepada Jesus karena tidak menepati janjinya, sedangkan 13% meyakini bahwa solusinya terletak pada duduk bersamanya seluruh pihak untuk mengakhiri perselisihan dan kembali kepada ketenangan.

Ronaldo Juga Memiliki Pihak yang Membelanya

Namun kritik tidak bersifat bulat, karena Ronaldo masih mendapat dukungan dari sejumlah suara media ternama, di antaranya jurnalis Spanyol Edu Aguirre dan jurnalis Inggris Piers Morgan, yang dianggap sebagai orang-orang dekat sang pemain.

Di Portugal, sebagian pembela utamanya dapat ditemukan di surat kabar "Record", yang berada di bawah grup "Medialivre", di mana Ronaldo memiliki saham sebesar 30%.

Jurnalis Bernardo Ribeiro kemarin mengakui bahwa Ronaldo menghadapi jalan panjang sebelum memperbaiki hubungannya dengan federasi Portugal, tetapi ia menjadi lebih keras dalam mengkritik para pejabat federasi, menyebut mereka sebagai "orang-orang bodoh" yang terpengaruh oleh orang-orang yang bekerja dengan Jorge Jesus, serta menuduh mereka pula telah "mencoreng reputasi sejumlah pekerja di Medialivre".

Perhatian Tertuju kepada Jorge Jesus

Ronaldo diperkirakan akan menerima sanksi karena meninggalkan kamp timnas selama periode jeda internasional, namun pertanyaan terbesarnya terletak pada kemungkinan kembalinya ia ke skuad timnas di tengah situasi saat ini.

Ronaldo memegang rekor jumlah penampilan internasional bersama Portugal, dengan torehan 234 pertandingan, serta memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas dengan 146 gol, yang membuat setiap keputusan mengenai masa depannya bersama "Seleção" memiliki arti luar biasa.

Perhatian kini tertuju pada periode jeda internasional berikutnya pada November, di mana Portugal menjamu Denmark pada 14 November, sebelum bertandang ke Wales pada tanggal 17 bulan yang sama.

Pertanyaan paling mencolok masih tersisa: apakah Jesus akan memanggil kembali Ronaldo?

Surat kabar "A Bola" mengajukan pertanyaan itu secara terang-terangan, dengan menilai bahwa polemik saat ini membuat wajar untuk mempertanyakan kemungkinan dipanggilnya sang kapten Portugal pada jeda internasional berikutnya.

Pada saat yang sama, Jesus akan dituntut untuk menyampaikan versinya sendiri mengenai krisis ini, setelah sejauh ini ia menghindari membahas detail perselisihan dengan Ronaldo.