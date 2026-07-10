Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) mengindikasikan kemungkinan bahwa mereka menjadi sasaran serangan siber setelah muncul laporan yang menyebutkan bahwa email dari akun resmi mereka mengkritik keputusan wasit dalam pertandingan di mana tim nasional Argentina mengalahkan Mesir dengan skor 3-2 di Piala Dunia.

Timnas Argentina, juara bertahan Piala Dunia, nyaris tersingkir secara mengejutkan dari babak 16 besar setelah tertinggal 2-0 dari Mesir, namun mereka berhasil melakukan comeback luar biasa di menit-menit akhir untuk melaju ke perempat final.

Setelah kekalahan tersebut, Federasi Sepak Bola Mesir meminta Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk mendiskualifikasi wasit Prancis François Litxer dan tim wasit yang memimpin pertandingan tersebut dari turnamen, dengan menuduh mereka berpihak pada Argentina.

Sementara itu, Badan Penyiaran Inggris “BBC” dan sejumlah surat kabar Argentina, terutama “La Voz”, mengutip sumber eksternal, bahwa email yang dikirim dari akun Federasi Sepak Bola Argentina kepada para jurnalis setelah pertandingan tersebut menyatakan bahwa “Argentina tidak menang” dan bahwa kemenangan tersebut tidak sah karena merupakan hasil dari “keputusan wasit yang curang”.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa sumber-sumber di Federasi Sepak Bola Argentina menegaskan bahwa sekelompok peretas asal Mesir berada di balik pesan-pesan tersebut, yang juga memuji penampilan Mesir.

Menanggapi insiden tersebut, pernyataan yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Afghanistan berbunyi: “Kami ingin memberitahukan kepada Anda bahwa kami telah mendeteksi kemungkinan pengiriman email dari salah satu akun institusional kami, yang tidak dibuat atau diberi wewenang oleh tim kami.”

Pernyataan tersebut meminta masyarakat untuk “mengabaikan setiap pesan yang baru-baru ini Anda terima dari akun kami dan terkesan tidak biasa, terutama jika berisi tautan, lampiran, atau permintaan informasi pribadi.”

Asosiasi tersebut menambahkan: “Ada kemungkinan akun kami telah diretas tanpa izin, sehingga kami sedang berupaya mengklarifikasi apa yang terjadi dan mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan.”