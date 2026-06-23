Pernyataan Resmi... Real Madrid Mengumumkan Kemenangannya di Pengadilan atas Asosiasi La Liga

Klub Real Madrid, hari ini Selasa, menegaskan kemenangannya dalam sengketa hukum melawan Asosiasi Liga Spanyol.

Dalam pernyataan di situs resminya, Real Madrid mengatakan: “Klub Sepak Bola Real Madrid mengumumkan bahwa Mahkamah Agung telah secara tegas menyatakan tidak sahnya keputusan-keputusan yang diambil oleh Ketua Asosiasi Liga Spanyol yang melarang klub kami untuk berpartisipasi dalam beberapa rapat Badan Pengawas Pengelolaan Hak Audiovisual Asosiasi Liga Spanyol yang diselenggarakan sepanjang tahun 2022.”

Klub tersebut menambahkan: “Pada 10 April 2026, Kamar Pertama Mahkamah Agung menolak banding yang diajukan oleh Liga Spanyol dan mengukuhkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan tersebut melanggar hak partisipasi Real Madrid serta diambil tanpa mengikuti prosedur hukum yang diwajibkan.”

Ia melanjutkan: “Alih-alih menerima putusan ini, Liga Spanyol kemudian mengajukan permohonan untuk membatalkan keputusan tersebut, dalam upaya untuk menggugat putusan yang sebenarnya sudah bersifat final. Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan ini dan secara tegas menolak penggunaan mekanisme tersebut untuk membuka kembali perdebatan hukum yang telah diputuskan sebelumnya oleh pengadilan.”

Ia melanjutkan: “Keputusan baru ini secara tegas menegaskan kebenaran posisi yang dipertahankan oleh Klub Sepak Bola Real Madrid sepanjang proses ini, serta mengakhiri upaya berulang dari Asosiasi Liga Spanyol untuk menggugat keputusan-keputusan yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum.”

Ia menyimpulkan: “Klub menyatakan kepuasannya atas putusan yudisial ini, yang menegaskan kembali prinsip-prinsip legalitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak klub yang merupakan bagian dari institusi sepak bola profesional.”